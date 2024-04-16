Мать ребенка не согласна с решением — она считает, что экспертизу провели с ошибками

16 апреля 2024, 21:59, ИА Амител

Беременная жительница Новосибирска / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске закроют дело после смерти новорожденной девочки в роддоме. Как сообщает "КП", такое решение следователи приняли после очередной экспертизы.

5 мая 2022 года местная жительница приехала в роддом. Несмотря на показания, девушке не стали назначать кесарево сечение. На него врачи решились, лишь когда состояние плода резко ухудшилось. Однако оказалось поздно: после рождения девочка попала в реанимацию, где скончалась.

"Мы так ждали тогда нашу малышку, все было готово к ее рождению. До сих пор не могу смириться с тем, что произошло. А особенно с тем, что виновные за смерть нашей дочери не понесли наказания", – сказала женщина.Результаты первой экспертизы пришли в мае 2023 года. Специалисты заключили, что врачи в роддоме все сделали правильно и вины в смерти девочки нет. По словам женщины, результаты второй экспертизы затягивали – они должны были прийти в конце 2023 года, но поступили к февралю 2024 года.

"В итоге экспертиза пришла еще хуже, чем первая. В некоторых местах они даже перепутали мою фамилию, не прописали пол ребенка, не ответили на ряд моих вопросов, а также не нашли причинно-следственную связь в действиях врачей и смерти дочери", – рассказала она. Женщина подала ходатайство о продлении дела и проведении новой экспертизы, однако его отклонили. Перепутанную фамилию назвали технической ошибкой, а следователь сказал, что все сроки вышли. Материалы на закрытие дела должны были отправить в прокуратуру в конце марта.

Потерявшая ребенка женщина собирается снова идти в суд с поддержкой медицинских юристов. Последние уверены, что экспертизу провели некачественно, а ребенок захлебнулся зелеными водами. Пострадавшая также подозревает, что время затянули намеренно – чтобы последняя экспертиза пришла, когда сроки по делу выйдут.