НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске женщина легла в чашу с вечным огнем и прикурила сигарету от пламени

Сибирячке грозит до пяти лет лишения свободы

16 мая 2025, 10:44, ИА Амител

Вечный огонь в Барнауле / Фото: amic.ru
Вечный огонь в Барнауле / Фото: amic.ru

В Новосибирске 32-летнюю жительницу будут судить за осквернение символов воинской славы, сообщает региональный СК.

"Вечером 19 февраля 2025 года обвиняемая, находясь на Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества. Сфотографировала все происходящее на камеру мобильного телефона и разместила фотографии в своем Telegram", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в областной прокуратуре, женщина легла в чашу с вечным огнем и подожгла сигарету от пламени. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества".

Новосибирская область

Комментарии 17

Avatar Picture
dok_СФ

10:55:52 16-05-2025

32-летнюю - ? В лечебницу..

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:06 16-05-2025

Она нормальная?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:34 16-05-2025

Для неё что вечный огонь на могиле красных, что в революцию погибли , что вечный огонь на могиле участникам ВОВ
Она дальше деда своего не знает родни.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:33 16-05-2025

Гость (11:31:34 16-05-2025) Для неё что вечный огонь на могиле красных, что в революцию ... знала бы деда, не сотворила бы такое. мозг вообще отсутствует

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:50 16-05-2025

Гость (11:35:33 16-05-2025) знала бы деда, не сотворила бы такое. мозг вообще отсутствуе... знала бы деда --- может у нее дед или прадед власовец. Отсидел, уезжать не стал

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:41 16-05-2025

Гость (12:19:50 16-05-2025) знала бы деда --- может у нее дед или прадед власовец. Отсид... да какая разница, кем он был. Я о том, что такие дальше своего низменного желания ничего не знают и не чувствуют

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:44:08 16-05-2025

Не, ну в фонтаны-то нырять оно куда лучше.🤣

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:30 16-05-2025

Кхм... (11:44:08 16-05-2025) Не, ну в фонтаны-то нырять оно куда лучше.🤣... Фонтаны оскверняются?Для таких как ты Козьма Прутков написал: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану."

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:46 16-05-2025

На 15 суток!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:54:37 16-05-2025

лучше бы обгорела там , чтобы всю оставшуюся жизнь шрамы напоминали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:28 16-05-2025

неблагополучная женщина

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:46 16-05-2025

Ей грозит до пяти лет лишения свободы ---- могут же реально 5 лет дать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:48 16-05-2025

Гость (12:17:46 16-05-2025) Ей грозит до пяти лет лишения свободы ---- могут же реально... Её пример - другим наука. Дадут пятак - другие задумаются.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:41 16-05-2025

Самое смешное- таких теперь большинство. Не она такая! мы становимся такими. Дальше будет интереснее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:48 16-05-2025

Гость (15:17:41 16-05-2025) Самое смешное- таких теперь большинство. Не она такая! мы ст... вы о своем окружении говорите? так объясните им, почему НЕЛЬЗЯ так делать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:46 17-05-2025

Гость (18:02:48 16-05-2025) вы о своем окружении говорите? так объясните им, почему НЕЛЬ... Как сказал умный Ядешко- был такой воспитатель. Дети наше будущее. Какими мы их воспитаем, такое оно и будет. Вырастили. Видим плоды. А с окружением у меня все нормально. Просто вы говорите обо мне, а думаете про себя. Бывает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:16 16-05-2025

Отправить ее в госпиталь к раненым медсестрой или дорожки подметать

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров