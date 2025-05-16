В Новосибирске женщина легла в чашу с вечным огнем и прикурила сигарету от пламени
Сибирячке грозит до пяти лет лишения свободы
16 мая 2025, 10:44, ИА Амител
В Новосибирске 32-летнюю жительницу будут судить за осквернение символов воинской славы, сообщает региональный СК.
"Вечером 19 февраля 2025 года обвиняемая, находясь на Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества. Сфотографировала все происходящее на камеру мобильного телефона и разместила фотографии в своем Telegram", – рассказали в ведомстве.
Как уточнили в областной прокуратуре, женщина легла в чашу с вечным огнем и подожгла сигарету от пламени. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества".
10:55:52 16-05-2025
32-летнюю - ? В лечебницу..
11:20:06 16-05-2025
Она нормальная?
11:31:34 16-05-2025
Для неё что вечный огонь на могиле красных, что в революцию погибли , что вечный огонь на могиле участникам ВОВ
Она дальше деда своего не знает родни.
11:35:33 16-05-2025
Гость (11:31:34 16-05-2025) Для неё что вечный огонь на могиле красных, что в революцию ... знала бы деда, не сотворила бы такое. мозг вообще отсутствует
12:19:50 16-05-2025
Гость (11:35:33 16-05-2025) знала бы деда, не сотворила бы такое. мозг вообще отсутствуе... знала бы деда --- может у нее дед или прадед власовец. Отсидел, уезжать не стал
12:58:41 16-05-2025
Гость (12:19:50 16-05-2025) знала бы деда --- может у нее дед или прадед власовец. Отсид... да какая разница, кем он был. Я о том, что такие дальше своего низменного желания ничего не знают и не чувствуют
11:44:08 16-05-2025
Не, ну в фонтаны-то нырять оно куда лучше.🤣
16:52:30 16-05-2025
Кхм... (11:44:08 16-05-2025) Не, ну в фонтаны-то нырять оно куда лучше.🤣... Фонтаны оскверняются?Для таких как ты Козьма Прутков написал: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану."
11:53:46 16-05-2025
На 15 суток!
11:54:37 16-05-2025
лучше бы обгорела там , чтобы всю оставшуюся жизнь шрамы напоминали
11:57:28 16-05-2025
неблагополучная женщина
12:17:46 16-05-2025
Ей грозит до пяти лет лишения свободы ---- могут же реально 5 лет дать
13:18:48 16-05-2025
Гость (12:17:46 16-05-2025) Ей грозит до пяти лет лишения свободы ---- могут же реально... Её пример - другим наука. Дадут пятак - другие задумаются.
15:17:41 16-05-2025
Самое смешное- таких теперь большинство. Не она такая! мы становимся такими. Дальше будет интереснее.
18:02:48 16-05-2025
Гость (15:17:41 16-05-2025) Самое смешное- таких теперь большинство. Не она такая! мы ст... вы о своем окружении говорите? так объясните им, почему НЕЛЬЗЯ так делать
14:48:46 17-05-2025
Гость (18:02:48 16-05-2025) вы о своем окружении говорите? так объясните им, почему НЕЛЬ... Как сказал умный Ядешко- был такой воспитатель. Дети наше будущее. Какими мы их воспитаем, такое оно и будет. Вырастили. Видим плоды. А с окружением у меня все нормально. Просто вы говорите обо мне, а думаете про себя. Бывает.
16:19:16 16-05-2025
Отправить ее в госпиталь к раненым медсестрой или дорожки подметать