В Новосибирске женщина легла в чашу с вечным огнем и прикурила сигарету от пламени

Сибирячке грозит до пяти лет лишения свободы

16 мая 2025, 10:44, ИА Амител

Вечный огонь в Барнауле / Фото: amic.ru

В Новосибирске 32-летнюю жительницу будут судить за осквернение символов воинской славы, сообщает региональный СК.

"Вечером 19 февраля 2025 года обвиняемая, находясь на Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, публично осквернила символ воинской славы России, оскорбила память защитников Отечества. Сфотографировала все происходящее на камеру мобильного телефона и разместила фотографии в своем Telegram", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в областной прокуратуре, женщина легла в чашу с вечным огнем и подожгла сигарету от пламени. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества".