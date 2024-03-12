В новосибирском Экспоцентре пройдет выставка-форум для промышленных предприятий

На мероприятии обсудят развитие станкостроения в России, а лидеры отрасли представят свое оборудование

12 марта 2024, 09:30, ИА Амител erid: LjN8Jv1Z1

Международная промышленная выставка / Фото: архив ООО "СВК"

С 26 по 29 марта 2024 года в новосибирском Экспоцентре пройдет международная промышленная выставка-форум " МашЭкспо Сибирь – 2024" . Мероприятие объединит лидеров промышленного производства и первых лиц отраслевых министерств федерального и регионального уровней, а также профессиональных ассоциаций и союзов. Более 150 участников из России, Турции, Белоруссии продемонстрируют большую экспозицию оборудования, инструментов и материалов для обработки металла и сварочных работ.

Деловую программу посвятят вопросам развития машино- и станкостроения в стране:

пленарное заседание "Машиностроение – основа развития промышленности и технологического суверенитета России" с участием Министерства промышленности и торговли РФ, РСПП;

с участием Министерства промышленности и торговли РФ, РСПП; координационный совет РСПП под председательством президента РСПП Александра Шохина и другое.

На выставке проведут ярмарку вакансий, где представители отдела кадров предприятий смогут встретиться с молодыми специалистами из разных городов Сибири.

Международная промышленная выставка / Фото: архив ООО "СВК"

Впервые пройдут:

питч-сессия для инновационных и индустриальных предприятий . Компании, имеющие передовой опыт в производстве оборудования и технологические решения для промышленных предприятий, представят свои разработки;

. Компании, имеющие передовой опыт в производстве оборудования и технологические решения для промышленных предприятий, представят свои разработки; круглый стол агентства по технологическому развитию с участием федерального представителя.

Одной из важных тем форума станут инновации в промышленности, в частности – аддитивные технологии и робототехника.

На "МашЭкспо Сибирь" проведут III Межрегиональный конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик Сибири – 2024" .

Организатор: ООО "СВК" при поддержке АЦ "СВАРКА".

Спонсоры: "Совплим-Сибирь", "ЦТФ-Сибирь", "Технология сварки", GROVERS*, "Металлстройснаб".

Посетители выставки: собственники, топ-менеджеры и специалисты промышленных предприятий, смежных организаций и торговых компаний Сибири и Дальнего Востока.

Для участия пройдите регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru .

ООО "СВК"

Тел.: 8 (383) 304-83-88

mashexpo - siberia . ru

"ВКонтакте"

Телеграм

Возрастное ограничение 18+

ООО "СВК"

Реклама