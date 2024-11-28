В новосибирской команде МХЛ "Сибирские снайперы" произошел секс-скандал
Тренера обвиняют в домогательствах до молодых спортсменов
28 ноября 2024, 19:59, ИА Амител
Тренера новосибирской команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Сибирские снайперы" обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".
По данным источника издания, специалист по общей физической подготовке (ОФП) Вадим Берестов приглашал в номер несовершеннолетнего игрока и отправлял хоккеисту интимные снимки.
По данным "Спорт-Экспресс", мужчину подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков "Сибирских снайперов". Его отстранили от работы.
"На пятницу, 29 ноября, у "Сибирских снайперов" запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с местным "Авто". Однако Берестов, по нашей информации, после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск", – заявил портал.
08:19:37 29-11-2024
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13:24:26 29-11-2024
среди моей родни есть хоккеист (живет и играет в другом регионе).
так с детства его родители переживали из-за возможных заднеприводных в клубе, а его отец первым делом научил пацана куда надо бить, если что. помню шли разговоры про массажиста клуба.
так что, причастны хоккею не всегда только настоящие мужчины. увы.
08:48:15 29-11-2024
О, извращенец
09:05:37 29-11-2024
думал такое только у футболистов (