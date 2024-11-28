В новосибирской команде МХЛ "Сибирские снайперы" произошел секс-скандал

Тренера обвиняют в домогательствах до молодых спортсменов

28 ноября 2024, 19:59, ИА Амител

Коньки / Фото: unsplash.com / Matthew Fournier

Тренера новосибирской команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Сибирские снайперы" обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

По данным источника издания, специалист по общей физической подготовке (ОФП) Вадим Берестов приглашал в номер несовершеннолетнего игрока и отправлял хоккеисту интимные снимки.

По данным "Спорт-Экспресс", мужчину подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков "Сибирских снайперов". Его отстранили от работы.

"На пятницу, 29 ноября, у "Сибирских снайперов" запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с местным "Авто". Однако Берестов, по нашей информации, после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск", – заявил портал.