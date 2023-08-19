В Новосибирской области двойной рост. Какая обстановка с псевдотуберкулезом на Алтае?

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рассказали, сколько человек официально переболели этим инфекционным заболеванием за первое полугодие 2023 года

19 августа 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области фиксируется рост заболевания псевдотуберкулезом. Только за первое полугодие 2023 года региональный Роспотребнадзор зарегистрировал 77 таких случаев, сообщает РБК. За аналогичный период годом ранее их было почти в два раза меньше – 44 и обстановка остается неблагоприятной. Какая ситуация с псевдотуберкулезом в Алтайском крае и есть ли опасность от такого соседства, выяснял amic.ru.

Растет ли заболеваемость псевдотуберкулезом в Алтайском крае?

Успокоим сразу: вспышечной заболеваемости псевдотуберкулезом ни в Барнауле, ни в целом по региону за шесть месяцев 2023 зарегистрировано не было. В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю уточнили, что за этот период лабораторно было подтверждено пять таких случаев. За весь прошлый год такой диагноз официально был поставлен единожды.

"Регистрируются единичные случаи заболевания в детских дошкольных организациях, образовательных учреждениях. Но эпидемиологический прогноз по псевдотуберкулезу в Алтайском крае на 2023 год остается благополучным", - подчеркнула специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории краевого Роспотребнадзора Анастасия Дюкарева.

Это связано с тем, что в первом полугодии у нас сложились неблагоприятные условия для распространения грызунов, и как следствие сокращение их численности. Чаще всего именно эти млекопитающие становятся источником инфицирования пищевых продуктов.

Опасен ли рост заболеваемости в соседнем регионе для Алтайского края?

Нет, заболеваемость псевдотуберкулезом в Новосибирской области опасности для жителей Алтайского края не представляет, так как больной человек не является источником инфекции для окружающий, подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре. Наибольшую опасность в распространении инфекции представляют грызуны, которые могут инфицировать своими выделениями продукты питания.

Фото: unsplash.com

Основной путь передачи псевдотуберкулеза — пищевой. Чаще заболевание возникает при употреблении фруктов, салатов из свежих овощей, если их неправильно хранили, недостаточно хорошо промыли или не обработали перед подачей на стол. Возбудитель инфекции может обнаружиться на кухонных предметах и таре, в которой хранятся продукты, на складах и подвалах, где обитают грызуны.

Как проявляется псевдотуберкулез?

Псевдотуберкулез — это острая кишечная бактериальная инфекция. Кстати, к туберкулезу он не имеет никакого отношения. Заболевание получило свое название из-за внешней схожести патологических изменений внутренних органов.

У больного псевдотуберкулезом повышается температура до 38 - 40°С, появляется озноб, головная боль, недомогание, боль в мышцах и суставах, першение в горле, кашель. В первые сутки возникают сильные боли в животе, которые напоминают приступ аппендицита. Они сопровождаются тошнотой, рвотой, жидким стулом. Также на теле появляется сыпь, а после ее исчезновения кожа начинает шелушиться.

Медики отмечают, что самолечением заниматься не нужно. Если у взрослого или ребенка появились такие симптомы, нужно вызвать врача. Диагноз поставят после сдачи анализов.

Что делать, чтобы не заболеть псевдотуберкулезом?

Вакцины от псевдотуберкулеза не существует, поэтому руки перед едой, а также овощи и фрукты нужно тщательно мыть. К основным мерам профилактики относят контроль состояния овощехранилищ, борьба с грызунами, соблюдение правил транспортировки, хранения, приготовления пищевых продуктов.