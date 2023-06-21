В Новосибирской области расцвели редкие дикие орхидеи

Появление сразу 15 видов на небольшой территории все же поражает специалистов

21 июня 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: Закир Умаров / "КП-Новосибирск"





















Фото: Закир Умаров / "КП-Новосибирск"

В Искитимском районе под поселком Линево расцвели редкие дикие орхидеи. Как сообщает "КП-Новосибирск", место скрыто от глаз людей, а цветы появились сами по себе – их не высаживал человек.

То, что орхидеи встречаются и в суровой Сибири, для биологов неудивительно. Однако появление сразу 15 видов на небольшой территории все же поражает специалистов. Многие из них краснокнижные и такого изобилия больше нет нигде.

10 лет назад на необычную поляну набрел местный школьный учитель биологии Юрий Панов. Сначала ходил туда сам, а потом начал организовывать экспедиции для учеников. Эколог и биолог Александр Дубынин отметил, что для произрастания орхидеи нужно сразу несколько условий.

"Семени, в котором нет питательных веществ, надо попасть во влажную, но не переувлажненную почву, где содержится достаточно кальция. Проростку обязательно нужен грибок, с которым он образует симбиоз. Сочетание всех условий встречается нечасто, поэтому многие орхидеи северной зоны так редки", – подчеркнул он.

Кроме того, за многолетнее соседство орхидеи смогли породить гибридный вид – башмачок вздутый. Он получился при опылении башмачка крупноцветкового и настоящего.