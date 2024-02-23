В Новосибирской области учительницу заставили удалить свадебное фото на фоне храма
На девушку анонимно пожаловались в Минобр
23 февраля 2024, 10:32, ИА Амител
В Новосибирской области кто-то пожаловался в Министерство образования региона на 25-летнюю учительницу из-за свадебных фото на фоне храма.
Как пишет "КП-Новосибирск", в жалобе на педагога было сказано, что она "размещала снимки интимного характера в публичном доступе". В ведомстве отреагировали на обращение и попросили дирекцию школы-интерната одного из райцентров, где преподает девушка, разобраться в случившемся. Однако в профиле во "ВКонтакте" педагога не нашли ничего непристойного.
"Там просто фото со свадьбы. Да, они с мужем обнимаются, целуются, снимки сделаны на фоне храма, но все в рамках приличия!" – рассказали в школе.
В ответ на жалобу учительница русского и литературы написала пояснение и удалила снимки, где она целует мужа в щеку. Также с ней была проведена беседа. Никаких проверок в школе по этому поводу не было. Более того за педагога приходили заступиться родители детей. "Ее все ценят и любят", – добавили в школе.
Тем не менее на фоне происходящего у учительницы начались проблемы со здоровьем. Со слов ее знакомых, из-за стресса у девушки поднялось давление и ей вызывали скорую. "Она ждет ребенка, а тут приходится оправдываться непонятно за что", – рассказал они.
Депутат Барабинского района Константин Терещенко заявил, что напишет обращение в Минобр и СК, чтобы установили автора анонимной жалобы. В министерстве изданию также сказали, что уже готовят официальный комментарий.
10:42:40 23-02-2024
Тожероссияне ?
11:06:28 23-02-2024
И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов? .. Дзержинский? Ежов?(с)
а написали их наши с вами граждане, типа строго полубезумного мужика, который во всех новостях ругается, обзывается, коверкает название стран и имена людей. Шизик, одним словом. Или того хуже - пенсионер-журналист, подрабатывающим комментированием комментариев. Вот донос от него - даже не сомневаюсь, что милое дело
21:41:33 23-02-2024
Гость (11:06:28 23-02-2024) И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона донос... Пример комментария приведите. Ну чтобы понятно было.
13:49:56 24-02-2024
Гость (11:06:28 23-02-2024) И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона донос... Миллионы доносов писали в основном интеллигенты. Жаль, АМИК побоялся опубликовать фамилии тех, кто писал доносы на своих товарищей из творческой среды. А факты выверенные. И сейчас основные доносчики "люди со светлыми лицами", "рукопожатные". Не пенсионеры-журналисты и не "полубезумные мужики", не надо мужиков порочить.
11:33:44 23-02-2024
В этой истории даже ни стукача нужно осуждать ( люди больные, может брошенка, может Магрипа Харипуллаевна какая ...) нужно озвучить чинушку которая дала ход этой ананимке и подписать вольную этой крысе-канцелярской.
11:47:09 23-02-2024
Свадебные фото, жены с мужем, в белом платье на фоне храма неприлично? Адиёты...
12:00:13 23-02-2024
21 век. Светское государство. Гнобить человека за поцелуй мужа на фоне здания???? Совсем у людей в голове насрано.
12:02:39 23-02-2024
Анонимки ранее рассматривались контролирующие заведениями. Потом эту практику прекратили. Но в СК анонимки продолжают рассматривать, даже с большим рвением.
12:12:34 23-02-2024
А потом удивляемся,почему в школы не идет молодежь(((Остались практически одни пенсионеры и люди предпенсионного возраста(((
12:25:01 23-02-2024
Явно неудачливая соперница. На ней не женились. А кому ещё придет в голову так отомстить?
12:46:48 23-02-2024
Шиза. Опять мамаша чья-то... жаль учителей. Для нас учитель был чем-то недосягаемым. А теперь издеваются над ними как хотят.
19:34:19 23-02-2024
Гость (12:46:48 23-02-2024) Шиза. Опять мамаша чья-то... жаль учителей. Для нас учитель ... Так раньше учителя были застёгнуты на все пуговицы, не выставляли себя в купальниках, да с поцелуями, хоть и на свадьбах. Сейчас же все всё сами выкладывают, а потом не довольны.
21:03:06 23-02-2024
Гость (19:34:19 23-02-2024) Так раньше учителя были застёгнуты на все пуговицы, не в... а какое твое дело, целомудреныш, на фото все прилично? значит прикрой свой страдающий рот. или тебя не папка с мамкой сделали, а под капустным листом нашли и у пьяных ежиков отбили?
08:44:57 24-02-2024
Гость (21:03:06 23-02-2024) а какое твое дело, целомудреныш, на фото все прилично? значи... Всё понятно. Так выражаются необразованные люди, очень примитивные, с мозгом обезьяны и такими же потребностями
10:06:40 24-02-2024
Гость (08:44:57 24-02-2024) Всё понятно. Так выражаются необразованные люди, очень... а образованные, не примитивные, без мозга (даже обезьяны) и без потребностей, короче такие как ты, шарятся по чужим страничкам в соцсетях и выискивают крамолу
13:16:52 25-02-2024
Гость (19:34:19 23-02-2024) Так раньше учителя были застёгнуты на все пуговицы, не в... У меня жена учитель, ни чем не хуже любого смертного, и из за таких,как вы,скоро и таких не останется. Я например завязал с этой деятельностью. Надоело выслушивать недалеких родителей. Изобретайте машину времени и выписывайте из 20-30 годов Даздраперм, Владилен — Владимир Ильич Ленин, Дотнараов — Дочь трудового народа.... Вперед.
13:22:05 23-02-2024
Агада. Из скрина ответа Минобра: проведена беседа с (ФИО) с указанием на недопустимость поведения ... бла-бла-бла... На том фото они с мужем в свадебных нарядах. У нее платье в пол и даже голова прикрыта. Надеюсь, учительница рванет из школы сверкая пятками, пока ей еще что-нибудь не пришили, например, упоминание нескрепной ныне какой-нибудь книжки. Или не написали жалобу на то, что раз она фотографируется с мужем, то всем ведь понятно, чем они с ним занимаются.
16:02:38 23-02-2024
чтобы установили автора анонимной жалобы. Это конечно же эпично
11:46:08 24-02-2024
Варианты
1) Обиженная недалекого ума бабенка, которая хотела жениха а он выбрал другую.
2) Завистливая особа которую никто не трахает из-за внешности.
3) Человек с шизофренией, для которого\ рой, в кайф строчить анонимки.
И в комментариях правы, из-за такого потом молодые в школу работать не идут.
Девушек молодых гнобят за откровенные и не откровенные фото.
Мужчин обвиняют в педофилии.
Потом удивляются почему ваших детей учить отказываются.
22:56:49 24-02-2024
И минусы ставят дебилы, правильно Денис написал.