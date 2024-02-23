В Новосибирской области учительницу заставили удалить свадебное фото на фоне храма

На девушку анонимно пожаловались в Минобр

23 февраля 2024, 10:32, ИА Амител

Православный храм / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области кто-то пожаловался в Министерство образования региона на 25-летнюю учительницу из-за свадебных фото на фоне храма.

Как пишет "КП-Новосибирск", в жалобе на педагога было сказано, что она "размещала снимки интимного характера в публичном доступе". В ведомстве отреагировали на обращение и попросили дирекцию школы-интерната одного из райцентров, где преподает девушка, разобраться в случившемся. Однако в профиле во "ВКонтакте" педагога не нашли ничего непристойного.

"Там просто фото со свадьбы. Да, они с мужем обнимаются, целуются, снимки сделаны на фоне храма, но все в рамках приличия!" – рассказали в школе.

В ответ на жалобу учительница русского и литературы написала пояснение и удалила снимки, где она целует мужа в щеку. Также с ней была проведена беседа. Никаких проверок в школе по этому поводу не было. Более того за педагога приходили заступиться родители детей. "Ее все ценят и любят", – добавили в школе.

Тем не менее на фоне происходящего у учительницы начались проблемы со здоровьем. Со слов ее знакомых, из-за стресса у девушки поднялось давление и ей вызывали скорую. "Она ждет ребенка, а тут приходится оправдываться непонятно за что", – рассказал они.

Депутат Барабинского района Константин Терещенко заявил, что напишет обращение в Минобр и СК, чтобы установили автора анонимной жалобы. В министерстве изданию также сказали, что уже готовят официальный комментарий.