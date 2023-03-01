В Новосибирской области выросло количество случаев передозировки наркотиками

В 2022 году в регионе зафиксирован 841 случай отравления запрещёнными веществами. 462 из них имели летальный исход

01 марта 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Количество случаев передозировки наркотиками в Новосибирской области резко выросло. Как сообщает "КП-Новосибирск", об этом заявила главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Ольга Кормилина.

Так, в 2022 году в регионе зафиксирован 841 случай отравления запрещёнными веществами. 462 из них имели летальный исход. В том же году наркотиками отравились 16 подростков, один из них скончался.

Кормилина подчеркнула, что тенденция к учащению случаев передозировки наблюдается в последние два года. Так, в 2021 году количество таких исходов увеличилось на 60% по сравнению с 2020-м.