В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда

Пострадавших от его действий мужчину и женщину госпитализировали

31 января 2025, 10:50, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчину, напавшего с ножом на двух пассажиров в поезде Томск – Адлер, задержали в Новосибирской области. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что злоумышленник начал вести себя агрессивно в вагоне поезда: он ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.

Правоохранители эвакуировали из вагона всех пассажиров, а затем задержали подозреваемого и увезли в дежурную часть. Силовую поддержку оказали сотрудники Росгвардии. Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.