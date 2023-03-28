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В Новой Москве около железнодорожных путей нашли обломки, вероятно, беспилотника

БПЛА обнаружил местный житель. ТАСС не уточняет, какой принадлежности был летательный аппарат

28 марта 2023, 23:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Обломки, предположительно, беспилотника, обнаружены около железнодорожных путей в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

"Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в Новой Москве, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас на месте работают следователи.

Беспилотник обнаружил местный житель – он сообщил о нём в правоохранительные органы. Источник не указывает, кому может принадлежать летательный аппарат. 

Комментарии 2

  • Чем дальше тем хуже.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Баба яга ступу потеряла?
    29 марта, Гость   Ответить
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