В Новой Москве около железнодорожных путей нашли обломки, вероятно, беспилотника
БПЛА обнаружил местный житель. ТАСС не уточняет, какой принадлежности был летательный аппарат
28 марта 2023, 23:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Обломки, предположительно, беспилотника, обнаружены около железнодорожных путей в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в Новой Москве, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас на месте работают следователи.
Беспилотник обнаружил местный житель – он сообщил о нём в правоохранительные органы. Источник не указывает, кому может принадлежать летательный аппарат.
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