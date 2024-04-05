В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в "Крокусе"
По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля
05 апреля 2024, 17:35, ИА Амител
В Новых Ватутинках в Новой Москве подожгли мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".
По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля. Личности преступников пока остаются не известными.
Согласно кадру с места происшествия, цветы и памятные предметы сгорели. Подробности выясняются.
Ранее стало известно, что стены зрительного зала "Крокуса" были отделаны горючими и токсичными материалами. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.
20:21:58 05-04-2024
Ну и нахрена? Что за люди?
20:59:42 05-04-2024
Найти и сжечь, для начала ручонки.
08:48:41 06-04-2024
не могло загореться от свечей?
11:55:32 06-04-2024
Не всех козлов арестовали, остались соплеменники на воле...
20:45:53 06-04-2024
Русскому такое в голову не придет, дальше можно не продолжать.