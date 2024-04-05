В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля

05 апреля 2024, 17:35, ИА Амител

Сожженный мемориал в Москве / Фото: "Москва с огоньком"

В Новых Ватутинках в Новой Москве подожгли мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля. Личности преступников пока остаются не известными.

Согласно кадру с места происшествия, цветы и памятные предметы сгорели. Подробности выясняются.

Ранее стало известно, что стены зрительного зала "Крокуса" были отделаны горючими и токсичными материалами. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.