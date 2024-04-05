НОВОСТИПроисшествия

В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля

05 апреля 2024, 17:35, ИА Амител

Сожженный мемориал в Москве / Фото: "Москва с огоньком"
Сожженный мемориал в Москве / Фото: "Москва с огоньком"

В Новых Ватутинках в Новой Москве подожгли мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

По информации канала, инцидент произошел в ночь на 5 апреля. Личности преступников пока остаются не известными.

Согласно кадру с места происшествия, цветы и памятные предметы сгорели. Подробности выясняются.

Ранее стало известно, что стены зрительного зала "Крокуса" были отделаны горючими и токсичными материалами. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.

Происшествия
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:21:58 05-04-2024

Ну и нахрена? Что за люди?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

20:59:42 05-04-2024

Найти и сжечь, для начала ручонки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:41 06-04-2024

не могло загореться от свечей?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:32 06-04-2024

Не всех козлов арестовали, остались соплеменники на воле...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:53 06-04-2024

Русскому такое в голову не придет, дальше можно не продолжать.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров