В Новый год без долгов. Барнаульский водоканал проводит праздничную акцию

Оплатите задолженность за воду до 31 декабря и вам спишут пени

25 декабря 2024, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJdBc8G

Кран. Вода. Новый год / Фото: чат GPT

В преддверии Нового года барнаульский водоканал запускает акцию, направленную на стимулирование платежной дисциплины среди абонентов. Она стартовала в ноябре и уже успела порадовать более 100 жителей города.

Что за акция?

До 31 декабря 2024 года все, кто полностью погасит задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, получат приятный сюрприз – списание начисленных пеней.

"К сожалению, общая задолженность горожан перед водоканалом сегодня превышает 400 млн рублей. Эти средства предприятие могло бы направить на текущий и капитальный ремонт инфраструктуры, строительство новых сетей", – подчеркнул коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Кто может поучаствовать?

Принять участие могут:

жители частного сектора;

собственники домов с непосредственной формой управления;

абоненты на прямых расчетах;

жители пригородных поселков, обслуживаемых водоканалом по концессионному соглашению.

Однако если по вашему долгу уже прошло судебное разбирательство, вы сможете списать пени только после уплаты суммы, указанной в судебном решении.

Что нужно сделать?

Чтобы стать участником акции, необходимо:

Полностью оплатить долг за водоснабжение и водоотведение до 31 декабря 2024 года. Подать заявку в водоканал в свободной форме.

Как подать заявку?

Это можно сделать тремя способами:

позвонив по телефонам: 8 (3852) 50-01-01 или 20-22-00;

написав на электронную почту: office_brn @rosvodokanal.ru;

обратившись лично в центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116.

А что дальше?

Специалисты изучат заявку, проверят оплату задолженности и при полном ее погашении спишут пени в базе данных вычислительного центра ЖКХ.

Напомним, недавно барнаульский водоканал наградил ответственных клиентов сертификатами в аквапарк. Предприятие провело акцию среди абонентов, не имеющих долгов. В результате из 122 заявок 95 участников успешно прошли в финал. С помощью случайного выбора определили десять победителей, которые и получили сертификаты на сумму 5 000 рублей на посещение аквапарка. Таким образом компания поблагодарила ответственных клиентов и дала возможность им весело провести время с семьей и друзьями, а также насладиться отдыхом, который станет ярким завершением Года семьи.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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