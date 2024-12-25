В Новый год без долгов. Барнаульский водоканал проводит праздничную акцию
Оплатите задолженность за воду до 31 декабря и вам спишут пени
25 декабря 2024, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJdBc8G
В преддверии Нового года барнаульский водоканал запускает акцию, направленную на стимулирование платежной дисциплины среди абонентов. Она стартовала в ноябре и уже успела порадовать более 100 жителей города.
Что за акция?
До 31 декабря 2024 года все, кто полностью погасит задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, получат приятный сюрприз – списание начисленных пеней.
"К сожалению, общая задолженность горожан перед водоканалом сегодня превышает 400 млн рублей. Эти средства предприятие могло бы направить на текущий и капитальный ремонт инфраструктуры, строительство новых сетей", – подчеркнул коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Кто может поучаствовать?
Принять участие могут:
- жители частного сектора;
- собственники домов с непосредственной формой управления;
- абоненты на прямых расчетах;
- жители пригородных поселков, обслуживаемых водоканалом по концессионному соглашению.
Однако если по вашему долгу уже прошло судебное разбирательство, вы сможете списать пени только после уплаты суммы, указанной в судебном решении.
Что нужно сделать?
Чтобы стать участником акции, необходимо:
- Полностью оплатить долг за водоснабжение и водоотведение до 31 декабря 2024 года.
- Подать заявку в водоканал в свободной форме.
Как подать заявку?
Это можно сделать тремя способами:
- позвонив по телефонам: 8 (3852) 50-01-01 или 20-22-00;
- написав на электронную почту: office_brn @rosvodokanal.ru;
- обратившись лично в центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116.
А что дальше?
Специалисты изучат заявку, проверят оплату задолженности и при полном ее погашении спишут пени в базе данных вычислительного центра ЖКХ.
Напомним, недавно барнаульский водоканал наградил ответственных клиентов сертификатами в аквапарк. Предприятие провело акцию среди абонентов, не имеющих долгов. В результате из 122 заявок 95 участников успешно прошли в финал. С помощью случайного выбора определили десять победителей, которые и получили сертификаты на сумму 5 000 рублей на посещение аквапарка. Таким образом компания поблагодарила ответственных клиентов и дала возможность им весело провести время с семьей и друзьями, а также насладиться отдыхом, который станет ярким завершением Года семьи.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
08:13:17 26-12-2024
А почему бы не поощерять тех кто исправно год от года платит???