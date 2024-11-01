"В Новый год без долгов". Барнаульский водоканал запускает акцию по списанию пеней
Принять в ней участие могут абоненты с задолженностью перед компанией более чем за два месяца
01 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
В преддверии Нового года барнаульский водоканал запускает акцию, которая позволит абонентам сэкономить и избавиться от накопившихся задолженностей за водоснабжение и водоотведение. Все, кто полностью погасит долги, получат приятный бонус – списание начисленных пеней.
Почему стоит воспользоваться акцией?
Сейчас пени начисляют по льготной ставке 9,5%, которая действует пока только до конца текущего года. Однако, как отмечает коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев, с 1 января 2025 года ставка может вырасти до 21% – до уровня ключевой ставки Центробанка, если льгота не будет пролонгирована. Увеличение ставки затронет как жителей, так и управляющие компании, которым придется выплачивать пени с первого дня просрочки
Это серьезный аргумент в пользу участия в акции, подчеркивают в компании.
Кто может принять участие в акции?
Акция доступна для жителей:
- барнаульского частного сектора;
- домов с непосредственной формой управления;
- домов на прямых расчетах;
- пригородных поселков, переданных на обслуживание водоканалу в рамках концессионного соглашения.
Важно отметить, что долг должен быть более чем за два месяца. Абоненты, по которым уже вынесли судебное решение по взысканию долга и пеней, могут принять участие в акции только после оплаты суммы, указанной в решении.
Как принять участие в акции?
Для этого необходимо выполнить два простых шага:
- Полностью оплатить задолженность за водоснабжение и водоотведение в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.
- В свободной форме подать заявку в водоканал.
Сделать это можно одним из наиболее удобных способов:
- позвонить в контакт-центр по телефонам 8 (3852) 50-01-01 или 20-22-00;
- отправить письмо на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru;
- обратиться лично в центр обслуживания абонентов по адресу: Барнаул, пр. Калинина, 116.
После подачи заявки специалисты компании проверят оплату, и, если долг полностью закрыт, пени спишут из базы данных Вычислительного центра ЖКХ.
15:29:04 01-11-2024
Лучше бы как-то поощряли тех кто исправно платит, а не должникам плюшки выдумывали.
18:36:58 01-11-2024
поддерживаю, у меня офис 80 метров, недавно насчитали !!! ошибочно!!! 80 000 р за воду. выяснили всё за 15 минут , вежливо, быстро.