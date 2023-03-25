В окрестностях алтайского города из-за бешенства ввели карантин

Специалисты утвердили план мероприятий по ликвидации заболевания

25 марта 2023, 16:15, ИА Амител 4У

Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru

В Заринске ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Виктора Томенко опубликован на портале правовой информации.

В документе сказано, что эпизоотический очаг опасного заболевания расположен в поле в трёх километрах к востоку от города, который отныне определён как "неблагополучный пункт".

Отменят карантин спустя 60 дней после убоя или уничтожения трупа последнего восприимчивого животного, подозреваемого в заражении бешенством.

Специалисты утвердили план мероприятий по ликвидации заболевания.