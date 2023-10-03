В окрестностях Телецкого озера снова зацвел маральник

Первичное цветение рододендрона даурского наблюдается в начале мая — оно продолжается 10-14 дней. Однако если условия позволяют, то он может повторно цвести летом и осенью

03 октября 2023, 11:47, ИА Амител













Фото: vk.com/altzapovednik

В окрестностях Телецкого озера в Республике Алтай в начале октября повторно зацвел маральник. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Первичное цветение рододендрона даурского наблюдается в начале мая – оно продолжается 10-14 дней. Однако если условия позволяют, то он может повторно цвести летом и осенью.

Напомним, что маральник ошибочно считать цветком. Это полувечнозеленый декоративный кустарник. Он достигает высоты 1,5 метра и диаметра кроны до 1,3 метра.

Само повторное цветение считается аномальным явлением, которое отмечается исследователями более 50 лет. Случается оно с регулярной периодичностью.