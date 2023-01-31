Купольный отель "Тишина Алтая" в феврале дарит скидки на отдых

31 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: купольная деревня "Тишина Алтая"

Метеослужбы прогнозируют отличную погоду в Горном Алтае в феврале. Например, в Артыбаше, возле Телецкого озера будет солнечно и тепло: от +1 до -5. Идеальная погода для долгих прогулок, снеговиков, лыж, коньков и прочих зимних радостей. Если вы давно хотели отдохнуть в горах, сейчас самое время. Тем более что купольный отель "Тишина Алтая", расположенный близ Телецкого озера, с 1 по 12 февраля 2023 года дарит скидку на проживание: 20% на вторые и последующие сутки.

"Приезжайте за впечатлениями. Зима на Телецком ласковая, в наших домиках-сферах – тепло и уютно. В большие панорамные окна заглядывают горы. Потрескивает камин. Тихо, спокойно и очень красиво", – рассказывают представители "Тишины Алтая".















Фото: купольная деревня "Тишина Алтая"

Купольная деревня "Тишина Алтая" – это лёгкие футуристические домики-сферы, которые органично вписаны в природный ландшафт. Гости живут максимально близко к природе, при этом оснащение жилых модулей и обслуживание – на уровне дорогих отелей.

Вкусный щедрый завтрак уже входит в стоимость проживания. На территории работает новая ароматная банька.

Узнать подробнее об отеле можно на сайте и в группе во "ВКонтакте". Забронировать номер по акции можно через администратора по телефону: +7-929-929-8118.Купольная деревня "Тишина Алтая" (ИП Зорин И.П.)

Адрес: Республика Алтай, Турочакский район, пос. Артыбаш, ул. Змеиная, 2.

Тел.: +7-929-929-8118

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