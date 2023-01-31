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Купол у подножья гор. Где отдохнуть на Телецком озере

Купольный отель "Тишина Алтая" в феврале дарит скидки на отдых

31 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: купольная деревня "Тишина Алтая"
Фото: купольная деревня "Тишина Алтая"

Метеослужбы прогнозируют отличную погоду в Горном Алтае в феврале. Например, в Артыбаше, возле Телецкого озера будет солнечно и тепло: от +1 до -5. Идеальная погода для долгих прогулок, снеговиков, лыж, коньков и прочих зимних радостей. Если вы давно хотели отдохнуть в горах, сейчас самое время. Тем более что купольный отель "Тишина Алтая", расположенный близ Телецкого озера, с 1 по 12 февраля 2023 года дарит скидку на проживание: 20% на вторые и последующие сутки.

"Приезжайте за впечатлениями. Зима на Телецком ласковая, в наших домиках-сферах – тепло и уютно. В большие панорамные окна заглядывают горы. Потрескивает камин. Тихо, спокойно и очень красиво", – рассказывают представители "Тишины Алтая".

Фото: купольная деревня "Тишина Алтая"

Купольная деревня "Тишина Алтая" – это лёгкие футуристические домики-сферы, которые органично вписаны в природный ландшафт. Гости живут максимально близко к природе, при этом оснащение жилых модулей и обслуживание – на уровне дорогих отелей. 

Вкусный щедрый завтрак уже входит в стоимость проживания. На территории работает новая ароматная банька. 

Узнать подробнее об отеле можно на сайте и в группе во "ВКонтакте". Забронировать номер по акции можно через администратора по телефону: +7-929-929-8118.Купольная деревня "Тишина Алтая" (ИП Зорин И.П.)
Адрес: Республика Алтай, Турочакский район, пос. Артыбаш, ул. Змеиная, 2.
Тел.: +7-929-929-8118
Сайт

Комментарии 4

  • Все в деревню!
    31 января, Гость   Ответить
  • Цена космос, за двое суток проживания отдашь как в Турцию можно слетать на все включено на неделю
    31 января, Гость   Ответить
  • хотели на НГ приехать на 4 дня цена, за купол вышла 720 000, я даже подумала сначала, что ноли не верно посчитала, ан нет именно столько и это даже не все включено, а только завтраки, прибавьте оплату подъемника и питание, как раз в лям выйдет, явно не для жителей Алтайского края.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "хотели на НГ приехать на 4 дня цена, за купол вышла 720 000" это вы где такой купол нашли? даже если брать новогоднюю ночь, то я поверю в цену 72 тыс, но явно не 720 тыс. Все прекрасно понимают, что в праздничные дни прайс отличается от обычного, но не в 10 же раз
    01 февраля, Гость   Ответить
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