В Омске мужчина жестоко избил сотрудника ПВЗ
Пострадавшего госпитализировали
19 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
Кадр из видео: РЕН ТВ / ren.tv
Мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов в Омске, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.
Злоумышленник с супругой забрали заказ на Космическом проспекте и покинули пункт. Однако вскоре мужчина вернулся и набросился на сотрудника, сочтя, что тот обидел его жену. Пострадавшего госпитализировали.
Нападавшего задержали. Он не стал раскаиваться в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.
Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.
15:19:36 19-02-2025
а был бы ствол не набросился бы ну а если набросился ему же дороже и вышло
16:18:38 19-02-2025
Гость (15:19:36 19-02-2025) а был бы ствол не набросился бы ну а если набросился ему же ... Ну да, был бы ствол он бы сразу того сотрудника вальнул и был таков. Прям через дввеь, тот же не ожидает, что идиот вернется.
15:30:00 19-02-2025
Чекалда сурова
15:41:21 19-02-2025
Ну вот, еще один "контрактник-доброволец на СВО"
15:48:25 19-02-2025
Гость (15:41:21 19-02-2025) Ну вот, еще один "контрактник-доброволец на СВО"... Бери больше - штурмовик.
16:01:30 19-02-2025
Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... Имперский штурмовик
16:16:24 19-02-2025
Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... с такой нервной системой долго не протянуть...
00:23:12 20-02-2025
Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... Да нет, это потенциальный фарш. Таких надо обкалывать и с криком УРА пускать на амбразуры.
16:42:51 19-02-2025
Такие берут штурмом укрепления на СВО
18:24:47 19-02-2025
Гость (16:42:51 19-02-2025) Такие берут штурмом укрепления на СВО... Такие как правило избивают тех кто заведомо слабее.