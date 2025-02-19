НОВОСТИПроисшествия

В Омске мужчина жестоко избил сотрудника ПВЗ

Пострадавшего госпитализировали

19 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: РЕН ТВ / ren.tv
Кадр из видео: РЕН ТВ / ren.tv

Мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов в Омске, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленник с супругой забрали заказ на Космическом проспекте и покинули пункт. Однако вскоре мужчина вернулся и набросился на сотрудника, сочтя, что тот обидел его жену. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержали. Он не стал раскаиваться в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.

Происшествия омская область

Комментарии 10

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Гость

15:19:36 19-02-2025

а был бы ствол не набросился бы ну а если набросился ему же дороже и вышло

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Гость

16:18:38 19-02-2025

Гость (15:19:36 19-02-2025) а был бы ствол не набросился бы ну а если набросился ему же ... Ну да, был бы ствол он бы сразу того сотрудника вальнул и был таков. Прям через дввеь, тот же не ожидает, что идиот вернется.

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ололо

15:30:00 19-02-2025

Чекалда сурова

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Гость

15:41:21 19-02-2025

Ну вот, еще один "контрактник-доброволец на СВО"

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Гость

15:48:25 19-02-2025

Гость (15:41:21 19-02-2025) Ну вот, еще один "контрактник-доброволец на СВО"... Бери больше - штурмовик.

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Гость

16:01:30 19-02-2025

Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... Имперский штурмовик

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Musik

16:16:24 19-02-2025

Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... с такой нервной системой долго не протянуть...

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Гость

00:23:12 20-02-2025

Гость (15:48:25 19-02-2025) Бери больше - штурмовик.... Да нет, это потенциальный фарш. Таких надо обкалывать и с криком УРА пускать на амбразуры.

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Гость

16:42:51 19-02-2025

Такие берут штурмом укрепления на СВО

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гость

18:24:47 19-02-2025

Гость (16:42:51 19-02-2025) Такие берут штурмом укрепления на СВО... Такие как правило избивают тех кто заведомо слабее.

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