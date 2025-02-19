В Омске мужчина жестоко избил сотрудника ПВЗ

Пострадавшего госпитализировали

19 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: РЕН ТВ / ren.tv

Мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов в Омске, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленник с супругой забрали заказ на Космическом проспекте и покинули пункт. Однако вскоре мужчина вернулся и набросился на сотрудника, сочтя, что тот обидел его жену. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержали. Он не стал раскаиваться в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.