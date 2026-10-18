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В Омске задержали велосипедиста, который хватал девушек за гениталии

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

18 октября 2026, 07:40, ИА Амител

Задержанный мужчина, который хватал девушек за интимные места / Фото: скриншот видео
Задержанный мужчина, который хватал девушек за интимные места / Фото: скриншот видео

Омские полицейские установили и задержали мужчину, который приставал к девушкам на улицах города, передвигаясь на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее полиция организовала проверку после сообщения в социальных сетях. Омичка рассказала о велосипедисте, который подъезжал к девушкам на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной, хватал их за интимные места и сразу скрывался.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Центрального округа Омска. На допросе мужчина признался, что от его действий пострадали более десяти человек. Как он признался, его привлекала фигура девушек, поэтому их домогался. 

Ранее омич не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Происшествия омская область

Комментарии 10

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Трагати

08:57:16 18-10-2026

ох жизнь - хоть держись за интимные места

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Гость

09:00:23 18-10-2026

Краткая инструкция как стать героем военной операции

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Гость

09:24:34 18-10-2026

Он просто комплименты выражал ,а девчонки не оценили.
Вот был бы на МЕРСЕ или БМВ, без заявлений обошлось бы.

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Гость

17:55:15 18-10-2026

Гость (09:24:34 18-10-2026) Он просто комплименты выражал ,а девчонки не оценили.Вот... Вот тебе пусть он такие комплименты делает, а не девушкам. Тебе понравится, судя по твоему комменту.

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Гость

16:36:05 18-10-2026

Как с велосипеда можно схватить девушку за гениталии? Чушь какая-то!

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гость

20:22:07 18-10-2026

Гость (16:36:05 18-10-2026) Как с велосипеда можно схватить девушку за гениталии? Чушь к... Есть велики с маленькими колесиками)) они так и называются трюковые))

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Гость

09:45:27 19-10-2026

гость (20:22:07 18-10-2026) Есть велики с маленькими колесиками)) они так и называются т... И погоняло (или позывной) будет трюкач

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Гость

12:34:34 19-10-2026

Гость (09:45:27 19-10-2026) И погоняло (или позывной) будет трюкач... или трогачь!))))

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Гость

16:43:21 18-10-2026

Сейчас его тестостерон определят в нужное стране русло

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гость

01:51:35 20-10-2026

Скорее всего пожурят и отпустят. А надо бы наказать, чтобы и этому придурку и другим подобным было хорошим уроком.

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