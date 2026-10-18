В Омске задержали велосипедиста, который хватал девушек за гениталии
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего
18 октября 2026, 07:40, ИА Амител
Омские полицейские установили и задержали мужчину, который приставал к девушкам на улицах города, передвигаясь на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее полиция организовала проверку после сообщения в социальных сетях. Омичка рассказала о велосипедисте, который подъезжал к девушкам на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной, хватал их за интимные места и сразу скрывался.
В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Центрального округа Омска. На допросе мужчина признался, что от его действий пострадали более десяти человек. Как он признался, его привлекала фигура девушек, поэтому их домогался.
Ранее омич не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
08:57:16 18-10-2026
ох жизнь - хоть держись за интимные места
09:00:23 18-10-2026
Краткая инструкция как стать героем военной операции
09:24:34 18-10-2026
Он просто комплименты выражал ,а девчонки не оценили.
Вот был бы на МЕРСЕ или БМВ, без заявлений обошлось бы.
17:55:15 18-10-2026
Гость (09:24:34 18-10-2026) Он просто комплименты выражал ,а девчонки не оценили.Вот... Вот тебе пусть он такие комплименты делает, а не девушкам. Тебе понравится, судя по твоему комменту.
16:36:05 18-10-2026
Как с велосипеда можно схватить девушку за гениталии? Чушь какая-то!
20:22:07 18-10-2026
Гость (16:36:05 18-10-2026) Как с велосипеда можно схватить девушку за гениталии? Чушь к... Есть велики с маленькими колесиками)) они так и называются трюковые))
09:45:27 19-10-2026
гость (20:22:07 18-10-2026) Есть велики с маленькими колесиками)) они так и называются т... И погоняло (или позывной) будет трюкач
12:34:34 19-10-2026
Гость (09:45:27 19-10-2026) И погоняло (или позывной) будет трюкач... или трогачь!))))
16:43:21 18-10-2026
Сейчас его тестостерон определят в нужное стране русло
01:51:35 20-10-2026
Скорее всего пожурят и отпустят. А надо бы наказать, чтобы и этому придурку и другим подобным было хорошим уроком.