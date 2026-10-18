В Омске задержали велосипедиста, который хватал девушек за гениталии

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

18 октября 2026, 07:40, ИА Амител

Задержанный мужчина, который хватал девушек за интимные места / Фото: скриншот видео

Омские полицейские установили и задержали мужчину, который приставал к девушкам на улицах города, передвигаясь на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее полиция организовала проверку после сообщения в социальных сетях. Омичка рассказала о велосипедисте, который подъезжал к девушкам на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной, хватал их за интимные места и сразу скрывался.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Центрального округа Омска. На допросе мужчина признался, что от его действий пострадали более десяти человек. Как он признался, его привлекала фигура девушек, поэтому их домогался.

Ранее омич не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.