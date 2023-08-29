В ООН заявили, что мир как никогда приблизился к ядерной катастрофе

Председатель 77-й Генассамблеи Кереши отметил, что запасы ядерных вооружений и потенциал продолжают расти, несмотря на наличие Договора о нераспространении ядерного оружия

29 августа 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель 77-й Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир как никогда близок к глобальной катастрофе и любое применение ядерного оружия может привести к выходу ситуации из-под контроля. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании ООН по случаю Международного дня против ядерных испытаний.

"Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии", — отметил он.

Кереши отметил, что в прошлом году военные расходы достигли рекордного уровня в 2,2 трлн долларов. Кроме того, есть много свидетельств тому, что запасы ядерных вооружений и потенциал продолжают расти, несмотря на наличие Договора о нераспространении ядерного оружия.