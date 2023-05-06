В Оренбурге карусель с людьми рухнула в парке: что известно и есть ли погибшие?
Конструкция карусели не выдержала
06 мая 2023, 21:47, Анастасия Бичакова
Карусель "Вихрь" рухнула на ходу в парке семейного отдыха Оренбурге 6 мая.
Что известно о происшествии, сколько человек пострадали и есть ли погибшие – в материале amic.ru.
Как произошло падение карусели?
Карусель упала во время своей работы – в момент, когда на ней находились люди.
"Шёл концерт. Я живу недалеко, музыку слышно было, а потом резкий хлопок. По улице Театральной промчались несколько автомобилей скорой помощи", – рассказал "Комсомольской правде" очевидец, живущий недалеко от парка.
Почему упала карусель?
Причины падения карусели пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняют.
Сколько человек пострадали при падении карусели?
15 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Среди них есть дети.
По данным издания, три человека находятся в тяжёлом состоянии.
На месте работают спасатели.
Есть ли жертвы?
Правда ли, что парк, где упала карусель, недавно отремонтировали?
Да, правда. Как сообщает "Оренград", парк, где рухнула карусель, недавно отремонтировали.
"В начале весны стало известно, что будут оформлены спортивные и детские площадки, контактный зоопарк и аттракционы. До конца года намерены установить и колесо обозрения", – подчёркивает издание.
22:36:48 06-05-2023
Надо найти виновных и наказать.
00:14:06 08-05-2023
Гость (22:36:48 06-05-2023) Надо найти виновных и наказать.... Никто не виноват. Там механизм сломался