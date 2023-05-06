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В Оренбурге карусель с людьми рухнула в парке: что известно и есть ли погибшие?

Конструкция карусели не выдержала

06 мая 2023, 21:47, Анастасия Бичакова

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Оренбургской области

Карусель "Вихрь" рухнула на ходу в парке семейного отдыха Оренбурге 6 мая.

Что известно о происшествии, сколько человек пострадали и есть ли погибшие – в материале amic.ru.

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Как произошло падение карусели?

Карусель упала во время своей работы – в момент, когда на ней находились люди.

Видео: "Известия"

"Шёл концерт. Я живу недалеко, музыку слышно было, а потом резкий хлопок. По улице Театральной промчались несколько автомобилей скорой помощи", – рассказал "Комсомольской правде" очевидец, живущий недалеко от парка.

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Почему упала карусель?

Причины падения карусели пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняют.

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Сколько человек пострадали при падении карусели?

15 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Среди них есть дети.

По данным издания, три человека находятся в тяжёлом состоянии.

На месте работают спасатели.

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Есть ли жертвы?

По предварительной информации, погибших при падении карусели в оренбургском парке нет.
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Правда ли, что парк, где упала карусель, недавно отремонтировали?

Да, правда. Как сообщает "Оренград", парк, где рухнула карусель, недавно отремонтировали.

"В начале весны стало известно, что будут оформлены спортивные и детские площадки, контактный зоопарк и аттракционы. До конца года намерены установить и колесо обозрения", – подчёркивает издание.

Происшествия чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Гость

22:36:48 06-05-2023

Надо найти виновных и наказать.

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Гость

00:14:06 08-05-2023

Гость (22:36:48 06-05-2023) Надо найти виновных и наказать.... Никто не виноват. Там механизм сломался

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