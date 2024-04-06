В Орске прорвало дамбу, до 10 тысяч человек проживают в зоне подтопления

Для эвакуации жителей с территории старой части города подготовили шесть пунктов временного размещения

06 апреля 2024, 07:01, ИА Амител

Бурная вода / Фото: unsplash.com

Дамбу прорвало в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

"В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления", - сказал собеседник агентства. Как объяснили в оперативных службах, в зону подтопления могут попасть порядка 4 тысячи частных домов — это до 10 тысяч человек.В правительстве Оренбургской области рассказали, что в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации жителей с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения. Для тех, кто не может покинуть территорию самостоятельно, подготовили автобусы.

Спасатели продолжают работы по укреплению дамбы совместно с муниципальными службами. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.