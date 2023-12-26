В отделениях Соцфонда рассказали, когда поступят пенсии и пособия за январь

Досрочные выплаты коснутся в первую очередь тех, кто получает их на карты банков

26 декабря 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Как сообщает "РГ", речь идет в первую очередь о тех гражданах, которые перечисляют деньги на банковские карты.

Средства на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу зачисляют поступившие деньги на счета получателей.

Также не позднее 28 декабря за декабрь 2023 года перечислят детские выплаты, средства в рамках мер соцподдержки, ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Кроме того, до 28 декабря будут перечислены пенсии и другие соцвыплаты, доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5-го или 10-го числа.

Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки "Почты России" – с 3 по 24 января. График работы лучше всего уточнить в своем почтовом отделении.