В отношении Монеточки* завели уголовное дело

В случае признания певицы виновной ей грозит до двух лет лишения свободы

06 сентября 2024, 21:25, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Уголовное дело по статье об уклонении от выполнения обязанностей иноагента возбудили в отношении Елизаветы Гырдымовой* (певица Монеточка*). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Речь идет о ч. 2 ст. 330 УК РФ. В случае признания певицы виновной ей грозит до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

В течение года Гырдымову* дважды привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). При этом она продолжила распространять в соцсети сообщения и материалы без указания иноагентства. В Минюсте поясняли, что она попала в список иноагентов за получение финансовой поддержки от иностранных источников, собирала деньги в поддержку Украины и высказывалась против спецоперации.

* Признана в РФ иноагентом