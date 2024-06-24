В отпуск с новеньким смартфоном: билайн запустил акцию "Летний марафон выгод"

И дарит скидку, бонусные рубли на связь и дополнительные товары

24 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5w9NTSg

Смартфон. Покупка / Фото: freepik.com

Оператор сотовой связи билайн запускает акцию "Летний марафон выгод". Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.

В интернет-магазине и офисах обслуживания билайна в рамках акции доступны популярные бренды Samsung*, Xiaomi*, Tecno*, Honor* и Realme*. Одна из интересных моделей акции – новинка Samsung Galaxy A55* 256 Гб. Здесь есть защита от влаги и пыли, экран, который не выцветает под лучами солнца, мощный процессор, возможность быстрой зарядки и первоклассная камера. Смартфон в рамках акции в билайне можно купить с выгодой 20%.

Преимущества модели:

Стильный и практичный дизайн. Корпус защищен от влаги и пыли. Смартфон выдерживает погружение в пресную воду на глубину до одного метра до 30 мин. Камера. Сзади сразу три вида – ультраширокоугольная, основная и макрообъектив. Важная техническая фишка – четырехкратное считывание данных для устранения шумов при ночной фотосъемке. Новая технология стабилизации позволяет делать четкие и плавные видео при съемке в движении. Гибридный лоток для сим-карты. Можно вставить либо две сим-карты, либо одну симку и карту памяти microSD* объемом до 1 Тб. Смартфон поддерживает функцию e-sim*. Функция Vision Booster* – обеспечивает яркое и контрастное изображение даже под прямыми лучами солнца. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и насыщенной. Аккумулятор и производительность. Новый 8-ядерный процессор позволяет работать в режиме многозадачности, а с высокой нагрузкой поможет справиться встроенная система охлаждения. Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч поддерживает сверхбыструю зарядку.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно на странице акции в интернет-магазине билайна выбрать Samsung Galaxy A55 256 Гб – выгодный комплект добавится к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто современный телефон, но и оригинальный кабель Samsung USB Type-C* для быстрой зарядки и 8000 бонусных руб. на связь.

В офисах продаж, покупая смартфон в выгодном комплекте, вы также получаете 8000 бонусных руб. на связь, а в качестве доп. товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие – потратить на доп. товар не менее 1000 руб. Список доп. товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 10 000 рублей. Подробнее – в правилах.

* Samsung ("Самсунг"); Xiaomi ("Ксяоми"); Tecno ("Техно"); Honor ("Хонор"); Realme ("Риалми"); Galaxy ("Галакси"); microSD ("микроЭсДэ"); e-sim ("е-СИМ"); Vision Booster ("Вижн Бустер"); USB Type-C (ЮЭсБи Тайп-Си")

Предложение действует до 31 июля 2024 года.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее – на сайте: beeline.ru (Москва, ОГРН 1027700166636)

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