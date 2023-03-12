В ожидании реставрации. Как выглядит старинный заброшенный завод Барнаула

В своё время главный корпус дрожжевого завода был одним из самых высоких зданий в Барнауле

12 марта 2023, 07:17, ИА Амител

























































































Дрожже-винокуренный завод Зверева. Март 2023 года

Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

В Барнауле приведут в порядок один из памятников промышленной архитектуры города – производственный корпус дрожжевого завода. Власти объявили аукцион по разработке эскизного проекта по сохранению объекта культурного наследия. 10 марта был последний день подачи заявки. Сам аукцион пройдёт 14 марта.

















































































Дрожжевой завод в 2019 году

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комплекс "Дрожже-винокуренный завод Зверева" был возведён на берегу заводского пруда в 1914 году. Вместе с предприятием на территории были также построены административные и жилые помещения. Это был целый промышленный район. После банкротства завода корпуса комплекса были распроданы различным лицам, а главный корпус, как памятник архитектуры, был передан городу.

Как он выглядит сейчас – в нашем фоторепортаже.