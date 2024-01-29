В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе
Проезд затруднен по всем трассам, которые ведут в Париж
29 января 2024, 22:00, ИА Амител
Протестующие против политики правительства Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты оператора автодорог Vinci.
Проезд затруднен по всем трассам, которые ведут в Париж. Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к столице на северных шоссе А1 и А16. Также протестующим удалось близко подобраться к аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль, а также заблокировать движение по западной трассе А13.
В восточной части фермеры заблокировали трассу А4 в районе развлекательного парка Диснейленд, а на северо-западе они находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин, примерно в 60 километрах от города.
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