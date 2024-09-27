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В парламенте Узбекистана призвали МИД РФ "заниматься своими делами"

Там считают, что реакция российских властей на избиение школьника учительницей — попытка "поднять шум на пустом месте"

27 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Узбекистан / Фото: unsplash.com
Узбекистан / Фото: unsplash.com

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России "заниматься своими делами" в связи с инцидентом, произошедшим в одной из школ республики. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, что учительница в Ташкенте накануне избила школьника из-за его просьбы использовать русский язык на уроке русского языка. Позднее МИД РФ запросил у Узбекистана разъяснения в связи с происшествием.

"Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах", – заявил парламентарий.

Кадиров добавил, что реакции властей РФ являются попыткой "поднять шум на пустом месте".

Политика

Комментарии 14

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гость

09:09:54 27-09-2024

МИД России занимается своими делами)), а вот Алишер-великий, все перепутал вместе с парламентом своим)

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Гость

09:13:47 27-09-2024

Русских обижают, надо послать полк ВДВ.

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Гость

18:45:37 27-09-2024

Гость (09:13:47 27-09-2024) Русских обижают, надо послать полк ВДВ.... уже послали один раз

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Гость

09:19:23 27-09-2024

Парламент Узбекистана в себя поверил?!! Пусть сами в своих делах получше разбираются, а Русский язык учить надо!

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Гость

10:06:21 27-09-2024

Указали Лаврову на место, басмачи ?

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Гость

10:30:55 27-09-2024

Гость (10:06:21 27-09-2024) Указали Лаврову на место, басмачи ?... Ты злорадствуешь или просто рад поведению лимитрофов?

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Гость

10:49:05 27-09-2024

Гость (10:30:55 27-09-2024) Ты злорадствуешь или просто рад поведению лимитрофов?... Ты с какой целью интересуешся?

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фух

11:47:00 27-09-2024

узбекистанама в себя поверил однако...

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Гость

12:45:19 27-09-2024

"моська" тяфкнула на слона!!!

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Гость

13:06:38 27-09-2024

Собрать граждан этой независимой страны. Попросить прочитать по 5-10 русских скороговорок. И если после 10 попыток никто из депутатов ГД РФ ничего не понял, то чемодан-вокзал-Ташкент.

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Гость

16:37:16 27-09-2024

Гость (13:06:38 27-09-2024) Собрать граждан этой независимой страны. Попросить прочитать...
Зачем? Собрать и отправить. И русских, кто сочувствует бедным узбекам ,туда же отправить. И обратно не пускать.

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Гость

19:50:47 27-09-2024

Гость (16:37:16 27-09-2024) Зачем? Собрать и отправить. И русских, кто сочувствует б... Ну как зачем? Если человек в состоянии произнести нашу скороговорку, то он уже как минимум врос в наше общество. А не всякие насяльникамана и похожие.

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Гость

09:47:23 28-09-2024

Гость (19:50:47 27-09-2024) Ну как зачем? Если человек в состоянии произнести нашу скоро...
А я на инглише говорю очень хорошо. Уровень C2. Можно мне сразу гражданство клятой Америки?
Или хотя бы вид на жительство? А?

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Гость

18:47:36 27-09-2024

Демонстрация реального отношения к РФ в Узбекистане. Лавров с Захаровой утрутся по итогу?

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