В парламенте Узбекистана призвали МИД РФ "заниматься своими делами"

Там считают, что реакция российских властей на избиение школьника учительницей — попытка "поднять шум на пустом месте"

27 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Узбекистан / Фото: unsplash.com

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России "заниматься своими делами" в связи с инцидентом, произошедшим в одной из школ республики. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, что учительница в Ташкенте накануне избила школьника из-за его просьбы использовать русский язык на уроке русского языка. Позднее МИД РФ запросил у Узбекистана разъяснения в связи с происшествием.

"Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах", – заявил парламентарий.

Кадиров добавил, что реакции властей РФ являются попыткой "поднять шум на пустом месте".