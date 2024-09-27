В парламенте Узбекистана призвали МИД РФ "заниматься своими делами"
Там считают, что реакция российских властей на избиение школьника учительницей — попытка "поднять шум на пустом месте"
27 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России "заниматься своими делами" в связи с инцидентом, произошедшим в одной из школ республики. Об этом сообщает "Лента.ру".
Напомним, что учительница в Ташкенте накануне избила школьника из-за его просьбы использовать русский язык на уроке русского языка. Позднее МИД РФ запросил у Узбекистана разъяснения в связи с происшествием.
"Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах", – заявил парламентарий.
Кадиров добавил, что реакции властей РФ являются попыткой "поднять шум на пустом месте".
09:09:54 27-09-2024
МИД России занимается своими делами)), а вот Алишер-великий, все перепутал вместе с парламентом своим)
09:13:47 27-09-2024
Русских обижают, надо послать полк ВДВ.
18:45:37 27-09-2024
Гость (09:13:47 27-09-2024) Русских обижают, надо послать полк ВДВ.... уже послали один раз
09:19:23 27-09-2024
Парламент Узбекистана в себя поверил?!! Пусть сами в своих делах получше разбираются, а Русский язык учить надо!
10:06:21 27-09-2024
Указали Лаврову на место, басмачи ?
10:30:55 27-09-2024
Гость (10:06:21 27-09-2024) Указали Лаврову на место, басмачи ?... Ты злорадствуешь или просто рад поведению лимитрофов?
10:49:05 27-09-2024
Гость (10:30:55 27-09-2024) Ты злорадствуешь или просто рад поведению лимитрофов?... Ты с какой целью интересуешся?
11:47:00 27-09-2024
узбекистанама в себя поверил однако...
12:45:19 27-09-2024
"моська" тяфкнула на слона!!!
13:06:38 27-09-2024
Собрать граждан этой независимой страны. Попросить прочитать по 5-10 русских скороговорок. И если после 10 попыток никто из депутатов ГД РФ ничего не понял, то чемодан-вокзал-Ташкент.
16:37:16 27-09-2024
Гость (13:06:38 27-09-2024) Собрать граждан этой независимой страны. Попросить прочитать...
Зачем? Собрать и отправить. И русских, кто сочувствует бедным узбекам ,туда же отправить. И обратно не пускать.
19:50:47 27-09-2024
Гость (16:37:16 27-09-2024) Зачем? Собрать и отправить. И русских, кто сочувствует б... Ну как зачем? Если человек в состоянии произнести нашу скороговорку, то он уже как минимум врос в наше общество. А не всякие насяльникамана и похожие.
09:47:23 28-09-2024
Гость (19:50:47 27-09-2024) Ну как зачем? Если человек в состоянии произнести нашу скоро...
А я на инглише говорю очень хорошо. Уровень C2. Можно мне сразу гражданство клятой Америки?
Или хотя бы вид на жительство? А?
18:47:36 27-09-2024
Демонстрация реального отношения к РФ в Узбекистане. Лавров с Захаровой утрутся по итогу?