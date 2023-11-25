В Павловске прошел митинг против строительства мусорного завода

На акцию пришли сотни человек

25 ноября 2023, 16:29, ИА Амител

Кадр: соцсети

В селе Павловск Алтайского края 25 ноября состоялся митинг против строительства мусорного завода-полигона, сообщают в соцсетях.

По некоторым данным, на акцию пришло около тысячи человек. Люди скандировали "Нет мусорному заводу!", а также требовали от властей региона заняться темой экологии, в том числе вопросами сортировки и переработки отходов.

Организатором митинга выступила КПРФ. В телеграм-канале алтайского отделения партии отметили, что люди приняли резолюцию с требованием остановить выделение земли, проектирование и строительство комплекса. При этом его судьба, как отметили в партии, будет во многом зависеть от голосования депутатов Павловского районного Совета, так как именно они примут решение о выводе земель, выделенных под полигон.

Отметим, что полигон-завод планируют построить в ближайшие годы между Павловском, Елунино и Боровиково. Подобное предприятие решило бы проблему со складированием мусора в Барнауле и в близлежащих районах. Однако жители муниципалитета выступают против строительства. Проект тем временем уже участвует в торгах и скоро будет объявлен победитель.