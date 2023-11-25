В Павловске прошел митинг против строительства мусорного завода
На акцию пришли сотни человек
25 ноября 2023, 16:29, ИА Амител
В селе Павловск Алтайского края 25 ноября состоялся митинг против строительства мусорного завода-полигона, сообщают в соцсетях.
По некоторым данным, на акцию пришло около тысячи человек. Люди скандировали "Нет мусорному заводу!", а также требовали от властей региона заняться темой экологии, в том числе вопросами сортировки и переработки отходов.
Организатором митинга выступила КПРФ. В телеграм-канале алтайского отделения партии отметили, что люди приняли резолюцию с требованием остановить выделение земли, проектирование и строительство комплекса. При этом его судьба, как отметили в партии, будет во многом зависеть от голосования депутатов Павловского районного Совета, так как именно они примут решение о выводе земель, выделенных под полигон.
Отметим, что полигон-завод планируют построить в ближайшие годы между Павловском, Елунино и Боровиково. Подобное предприятие решило бы проблему со складированием мусора в Барнауле и в близлежащих районах. Однако жители муниципалитета выступают против строительства. Проект тем временем уже участвует в торгах и скоро будет объявлен победитель.
17:02:10 25-11-2023
Что значит против? Они там ни чего не попутали? Ихнее дело радоваться новым рабочим местам.
21:35:54 25-11-2023
Гость (17:02:10 25-11-2023) Что значит против? Они там ни чего не попутали? Ихнее дело ... Видмо ты попутал, устрой у себя во дворе помойку и радуйся
23:14:09 26-11-2023
Гость (21:35:54 25-11-2023) Гость (17:02:10 25-11-2023) Что значит против? Они там... Ждём первым на работу и иди ты лесом и ничего не путай
17:15:50 25-11-2023
"требовали от властей региона заняться темой экологии, в том числе вопросами сортировки и переработки отходов" Вот затупили ребятушки, завод же по ПЕРЕРАБОТКЕ мусора, так они против переработки или за неё? По-моему, организаторы митинга путают простых людей
17:59:04 25-11-2023
Гость (17:15:50 25-11-2023) "требовали от властей региона заняться темой экологии, в том... На заводе не предполагается высокотехнологичная переработка, а лишь отбор из мусора около 20 % полезных фракций и дальнейшая их отправка куда-то ещё для переработки. Весь остальной мусор, который будут привозить с десятка районов, будет просто складироваться на огромной территории. Жители против строительства именно в этом месте, вблизи от населенных пунктов, рядом с ленточным бором и рекой Обь. Они просят найти участок дальше от населенных пунктов, согласовать его с населением, провести исследования, подтверждающие безопасность размещения мусорного полигона и сортировочного завода. Поэтому не нужно людей идиотами выставлять, они просто не хотят, чтобы их дом стал краевой свалкой.
20:38:14 25-11-2023
Гость (17:59:04 25-11-2023) На заводе не предполагается высокотехнологичная переработка,... О, организаторы подтянулись. А откуда ты знаешь, что там предполагают построить, если как утверждают организаторы митинга никого ни с чем не знакомили? Может, уже проект кто видел?)))) Вы же вводите всех в заблуждение и занимаетесь экстремизмом на пустом месте
23:12:40 25-11-2023
Гость (20:38:14 25-11-2023) О, организаторы подтянулись. А откуда ты знаешь, что там пре... В том то и дело, что видели, Алтайской делегации представили Подмосковную свалку с сортировочным пунктом, как аналог перерабатывающего "завода" без переработки в Павловске, а по сути - масштабная свалка.
20:41:56 25-11-2023
Гость (17:59:04 25-11-2023) На заводе не предполагается высокотехнологичная переработка,... Подальше от населенных пунктов? А вы им объяснили, что за каждый лишний километр от их населенного пункта они будут доплачивать за провоз? И чем дальше будет этот завод от них, тем больше они будут платить. Зашибись вы, коммунисты, работаете на оббираловку крестьян. Давайте, в Чарышском районе,в горах, где никого нет построим и будем из Павловска возить, а платить за всех будут Прусакова с Збгановым.
21:38:22 25-11-2023
Гость (20:41:56 25-11-2023) Подальше от населенных пунктов? А вы им объяснили, что за ка... Вы у себя во дворе или квартире складируйте мусор и вам платить не придется
05:28:14 26-11-2023
Гость (21:38:22 25-11-2023) Вы у себя во дворе или квартире складируйте мусор и вам плат... Так и вам же придется складировать у себя дома или очень много платить, если возить далеко. Вы почему так говорите, не местный, не на Алтае живёте? Как Прусакова,которая Москве прописалась, как депутатской стала, и ей наплевать на нас, лишь бы воду посетить?))) И сколько вам иногородних ботов она наняла?
22:17:33 25-11-2023
Гость (20:41:56 25-11-2023) Подальше от населенных пунктов? А вы им объяснили, что за ка... давай тебе во двор возить, ботяра
06:25:05 26-11-2023
Гость (20:41:56 25-11-2023) Подальше от населенных пунктов? А вы им объяснили, что за ка... Сам с собой переписываешься, еще не поругался?
18:43:13 26-11-2023
Гость (20:41:56 25-11-2023) Подальше от населенных пунктов? А вы им объяснили, что за ка... Это тоже очень важно, но посмотрите на карту сбора мусора и его объёмов. Наибольшие объёмы в Барнауле и чем дальше от Барнаула, тем дороже вся эта затея и тариф на мусор. Может можно найти полигон ближе 70 километров от Барнаула?
18:15:42 25-11-2023
Гость (17:15:50 25-11-2023) "требовали от властей региона заняться темой экологии, в том... Если принимать за аналог Подмосковный "завод", то это просто большая свалка с сортировочным пунктом.
17:24:06 25-11-2023
Огородить мощными подпорными стенами существующий полигон, и его еще на 20-30-50 лет хватит.
17:48:47 25-11-2023
Всех митингущих заставить очистить бор возле Павловска от мусора который они туда годами возят.
18:00:29 25-11-2023
Баба Яга (17:48:47 25-11-2023) Всех митингущих заставить очистить бор возле Павловска от му... Кто митингует, мусор в бор не вывозит. Разберитесь сначала, против чего люди выступают, и что именно просят.
18:05:46 25-11-2023
Павловск всегда являлся рекреационной зоной Алтайского края, зоной отдыха, с уникальным реликтовым бором и рукотворным озером. Кроме этого он входил в туристический кластер Алтая, творческим коллективом НПЦ "Наследие" ещё в 2002 году была разработана программа музеефикации объекта культурного наследия "Павловский сереброплавильный завод", с перспективой туристических маршрутов по истории Алтая. Сегодня на узаконенном пляже отдыхают не только Павловчане, но и многие Барнаульцы (50 км. от Барнаула). Бор тоже является привлекательным местом отдыха, сбора грибов и ягод. Посмотрите на топографическую карту и розу ветров. Высотные отметки: площадь им. Ленина у Администрации - 168 м.. Самое низкая отметка между Павловском и Боровиково в логу - 190 м., по ней вешние и грунтовые воды стекают в р. Касмала, но здесь априори нельзя размещать мусор, тем более органические отходы (вне ложбины отметки доходят до 220 метров). Павловск находится в низине и в любом случае более чем на 20 метров ниже предполагаемого места захоронения мусора (смог будет стекать). Роза ветров указывает не только преобладающее южное направление ветра, но и возможность перемещения воздушных масс в Павловск. Это доказывается распространением запахов от действующего ДОКа (отметка - 190 м.). Жители микрорайонов "Ремзавод" и "Забегаловка" (5 км. до ДОКа) это подтвердят. В прошлом году жителей убеждали в невозможности строительства, ввиду аренды этого участка. Что изменилось? Вероятно участок выгоден транспортной доступностью, близким наличием электроэнергии и газа, но может всё таки поберечь природно-экологическую жемчужину Алтая и самих жителей? Наши дети и внуки не простят превращения такой уникальной исторической и природной территории села Павловск в помойку. Если это не так, познакомьте с экологическим расчетом патогенного облака испарений от плановых объёмов мусора, направлением его движения и площадью, которую оно накрывает. Ветер может меняться в направлении Павловска (на 30 градусов восточнее от господствующего). Пять километров от мусорного полигона до села это мало и это доказанный факт на примере ДОКа. Предлагаемый аналог в Подмосковье, это не завод, это просто свалка с ручной сортировкой отходов и рентабельным у нас быть не может, ввиду структуры наших отходов.
18:53:26 25-11-2023
Если это возможно, опубликуйте резолюцию митинга в Павловске. Любопытно, за что проголосовало более тысячи жителей?
22:09:19 25-11-2023
Уважаемая редакция (18:53:26 25-11-2023) Если это возможно, опубликуйте резолюцию митинга в Павловске... Конечно, она в открытом доступе есть. Мы, участники митинга, жители села Павловск и Павловского района выступаем против строительства мусорного завода-полигона! Мы считаем, что проведенные изыскательные работы с целью подбора земельного участка для размещения мусорного завода-полигона фактически не проводились, оборудование не привозилось, пробы не брались, глубина залегания грунтовых не исследовалась. Не оценено влияние размещения мусорного завода-полигона на близлежащие села и экологию района. Проектирование и строительство мусорного завода-полигона между сел Павловск, Елунино, Боровиково должно быть отменено! Правительство Алтайского края должно найти новое место на безопасном расстоянии от населенных пунктов для размещения мусорного завода-полигона. Расположение нового места должно обсуждаться с населением через публичные слушания или общественные обсуждения! Мы, участники митинга, жители села Павловск и Павловского района ТРЕБУЕМ: - Остановить выделение земли под строительство мусорного завода-полигона между сел Павловск, Елунино, Боровиково. - Остановить проектирование и строительство мусорного завода-полигона между сел Павловск, Елунино, Боровиково. - Предоставить жителям отчет по выбору альтернативных земельных участков для размещения твердых бытовых отходов и технико–экономическое обоснование принятого решения. - Провести по выбору альтернативных участков публичные слушания или общественные обсуждения. - Провести под общественным контролем открытые научно-исследовательских работы с целью подбора земельного участка, в том числе проведение изыскательных работ по выбору участка для размещения нового мусорного завода-полигона. - Правительству Алтайского края и администрации Павловского района определить ответственных лиц, которые отчитаются по вопросу строительства мусорного завода-полигона перед Собранием депутатов Павловского района на ближайшей сессии. - Обязать всех депутатов Собрания депутатов Павловского района публично высказать свою позицию по строительству мусорного завода-полигона между сел Павловск, Боровиково и Елунино. Газете «Новая жизнь» предоставить печатную площадь для опубликования мнения каждого районного депутата. - Инициировать процедуру отзыва тех районных депутатов, которые поддержат строительство мусорного завода между сел Павловск, Боровиково и Елунино. - Поручить депутату Государственной Думы М.Н. Прусаковой запросить всю необходимую документацию по планируемому мусорному заводу-полигону и предоставить инициативной группе для обсуждения и разработки дальнейшего плана действий. - С целью решения проблемы с мусором, его утилизации, минимизации вреда для экологии Правительству Алтайского края разработать систему по раздельному сбору бытовых отходов и внедрить в крупных городах.
19:10:19 25-11-2023
Против понятно, а они предлагают где? Есть ведь специалисты и власть.
19:45:40 25-11-2023
Гость (19:10:19 25-11-2023) Против понятно, а они предлагают где? Есть ведь специалисты ... А в Барнауле на площади у краевой администрации. Самое место Барнаульским помоям.
20:47:59 25-11-2023
Гость (19:10:19 25-11-2023) Против понятно, а они предлагают где? Есть ведь специалисты ... Да нигде они ничего не предлагают. Коммунисты будут везде, где не попробуют построить этот или ещё четыре других завода, качать народ против. Чтобы вообще тут остались старые свалки под открытым небом, а не новые перерабатывающие мусор заводы, с помощью которых м закроют все старые свалки, а потом на них же эти свалки и рекультивируют. Но коммунисты будут качать все время против, как качали в Первомайском районе и не дали там построить современное предприятие. И тут не дадут. И будет край зарастать мусором, потому что Прусакова так решила бороться с властью - не давать ей строить мусоропереработку. Ей пофигу край и экология, ей нужна тупо двидуха. Вот и мутит уже во втором районе. И дальше будет мутить, а деньги на заводы шас есть, а завтра их не будет. Ну и станут валить мусор по старому, как любили коммунисты - вон всю Арктику щагадили, до сих пор там все в мусоре. И тут будут гадить по-красному(((
19:51:48 25-11-2023
Какой завод. не смешите. Говорите проще - организовывают новую свалку городского мусора.
20:49:27 25-11-2023
александр (19:51:48 25-11-2023) Какой завод. не смешите. Говорите проще - организовывают но... Это вы не смешите. Это завод, свалка там и так есть . А будет завод, свалку закроют. Клоуны, блин
23:04:50 25-11-2023
Гость (17:15:50 25-11-2023) "требовали от властей региона заняться темой экологии, в том... Надо различать, что будут строить. Завод по сортировке и переработке или завод по сжиганию ТБО. Если он будет коптить рядом с жилым комплексом, то мало радости.
05:41:09 26-11-2023
Прочитал тут в комментариях и у одного из организаторов этого митинга в ВК, что завод будет процентов 20 убирать из мусора. Откуда они оба взяли точные 20 процентов, им что, прям проект показали? Почему не 15 или не 43? Им кто-то вложил эту цифру для впаривания, они и впаривают. Но тот в ВК ещё пишет: "выдерживать будут годное для переработки пластик, стекло, металл, а остальное захоранивать". Балбесы, остальное - биоразлагаемое в короткие сроки, а это как раз то, что не разлагается быстро, а лежит десятилетиями или столетиями. И в объемах, это не 20 процентов теперь в мусоре, а больше половины, так как имеет причудливые дутые формы и не прессуется гражданами, а всякие картофельные очистки, которые среду не загрязняют и разлагаются быстро, поэтому их и не перерабатывают, сами собой аккуратно в объеме складываются в меньшую часть. Поэтому вы и врете про проценты - в объемах мусора (то есть, в размерах куч), передергивая их с массой. И перерабатывают на таких заводах как раз то, что само естественным способом не разлагается быстро, занимает больше места и жутко загрязняет окружающую среду. Вы жулики, господа, то есть, товарищи )))) я бы подумал, что не жулики, а идиоты, но нет,вы все прекрасно понимаете и врете. Врете простым людям - павловчанам, барнаульцев, ребризинцам, всем, кому этот завод может принести реальную пользу. Врете и не краснеет, потому что и так красные, которые врали стране 70 лет, а потом эту страну под свое враньё и развалили
10:04:37 26-11-2023
Гость (05:41:09 26-11-2023) Прочитал тут в комментариях и у одного из организаторов этог... Цифры названы из технической характеристики представленного аналога в Подмосковье. Если Вы такой умный, то знаете, что происходит при биоразложении, что выделяется и как влияет на здоровье людей. Людьми предлагается грамотно подойти к решению задачи по размещению завода и исключить влияние патогенных испарений на жителей села и влияние свалки на водную экосистему, провести все необходимые расчеты и экспертизы.
10:39:19 26-11-2023
Гость (05:41:09 26-11-2023) Прочитал тут в комментариях и у одного из организаторов этог... Господа, которые ради денег пренебрегают интересами людей и их здоровьем, пытаются выдать непродуманное и не просчитанное решение за истину и есть жулики. Это ведь выявится в любом случае, кто будет крайним? Глава района? Но она не специалист, уйти от ответственности за свою работу не получится.
05:49:44 26-11-2023
Если с таким подходом относиться к переработке мусора, то его тогда нигде нельзя складировать - везде люди, которые против, всем не нравится свалка рядом с их домом. И даже в Антарктиде нельзя, хотя там и нет людей. Но там «уникальная» природа. Вон выше один тип из Павловска расписал, что несмотря на то, что Павловск - одна из самых вшивых дыр на территории АК, но оказывается это «рекреационная зона». В Санниково тоже сказали, что у них низя полигон строить, ибо у них особенно чувствительное обоняние. Да чего далеко ходить - все митингующие предлагают мусор на площади Ленина в Барнауле складывать - просто выше почитайте их реплики. Власть на то и власть, что распоряжается. Поставили задачу - решайте ее. А слушать всех горлопанов, то вывоз мусора золотым станет. Везти его в пустыню Гоби мало кому по карману будет. И эти же митингующие себе под ноги начнут мусор валить, чтобы не платить за его утилизацию.
10:25:22 26-11-2023
Гость (05:49:44 26-11-2023) Если с таким подходом относиться к переработке мусора, то ег... Когда нет знаний по истории села, по предмету обсуждения вход, идут оскорбления. Это для тебя Павловск вшивая дыра, а для меня это моя малая родина, которую нужно защищать от разных уродов, для которых главное это деньги. Поинтересуйся историей уникальных реликтовых боров, историей села, сереброплавильного завода, сегодняшними возможностями организации отдыха. В Павловске не случайно действует пульмонологический санаторий для детей, единственный в крае и он тоже находится в низине или 8 миллиардов важнее?
11:26:37 26-11-2023
Гость (05:49:44 26-11-2023) Если с таким подходом относиться к переработке мусора, то ег... Врачи рекомендуют Павловск, как территорию для проживания больных с бронхолёгочными заболеваниями, ввиду того, что он окружен сосновым бором с накоплением фитонцидов в котловине села. Не случайно в Павловске действующий пульмонологический санаторий для детей, единственный в крае. Теперь, что уезжать?
06:58:09 26-11-2023
я удивляюсь персонажам,которые пеной из пасти брызжат за новую свалку,кому нужно дерьмище из барнаула? сторонники,вы явно проткнутые администрацией или купленные. а почему бы вместо высоток за ареной на построить этот "завод"? и не надо тут про коммунистов волну гнать,ведь кроме них ни одна зараза на стороне народа не выступает.
15:17:00 27-11-2023
Закончился летне-огородно-курортный сезон. Все собрались. Все дома. Начинается сезон борьбы со всем, со всякими. Только сколько вы не грызитесь, в Павловском районе, в другом ли районе завод построят всё равно. И вас не спросят.
20:36:00 27-11-2023
Такие красивые чистые места собираются уничтожить этими предприятиями мусорными... Очень жаль ,если правительство Алтая не прислушается к людям...