В период аномальных морозов в Алтайском крае могут отменить рейсовые автобусы

Частично это удастся компенсировать дополнительными рейсами и увеличением числа вагонов пригородных поездов

20 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Рейсовые автобусы в Барнауле / Фото: tourister.ru

Из-за аномальных морозов некоторые перевозчики в Алтайском крае могут временно отменять автобусные рейсы до удаленных населенных пунктов. Как рассказал губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале, об этом на оперативном совещании правительства предупредил министр транспорта края Антон Воронов.

Мера нужна для обеспечения безопасности пассажиров. Частично это удастся компенсировать дополнительными рейсами и увеличением числа вагонов пригородных поездов.

"Направление на Славгород назначаем на каждый день с 21 по 24 февраля по 12 вагонов, на Рубцовск ставим в состав поезда 17 вагонов и на Бийском направлении обеспечим ежедневно не менее 10 вагонов", – заявил Томенко.Напомним, что с 19 по 23 февраля в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В некоторых районах температура может опуститься ниже 40 градусов.