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В Пермском крае подросток поджёг 15-летнюю девочку

Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую

09 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Подросток поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую в Пермском крае, чтобы убить. Об этом сообщает пресс-служба управления СУ СК России по краю.

Инцидент произошел 8 июля. Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую.

Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами, она находится под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого уже задержали, он дал признательные показания.

Комментарии 7

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Гость

04:11:42 10-07-2023

Хуже животных

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Гость

07:04:22 10-07-2023

Зачем оставлять жизнь подобным животным? Это просто негуманно в отношении окружающих...

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Гость

11:19:26 10-07-2023

Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступности, чувствуют и знают свою безнаказанность, знают, что им даже за убийство человека ничего не будет пока не исполниться 16. Да разве можно так растить детей? Ну уже надо либо возраст понижать, либо к уголовной привлекать их родителей, раз не смогли из говна конфетку вырастить. Как страшно у нас проседают законы(((( За спил березы дают 8 лет, а вот такое подрастающее поколение будет безнаказанно жить и процветать. Эх, где -то все-таки мы неправильно воспитываем своих детей, откуда в них столько жестокости то((((

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Гость

13:46:34 10-07-2023

Гость (11:19:26 10-07-2023) Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступн... Попробуй соседского повоспитывай! Яжемамки набегут: "У ребенка должно быть детство, пошалит немного и израстет"!

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Гость

14:16:24 10-07-2023

Гость (13:46:34 10-07-2023) Попробуй соседского повоспитывай! Яжемамки набегут: "У ребен... Да пофиг на них. У всех своя жизнь. И чужое детство не должно мешать жить остальным.

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Гость

13:25:38 10-07-2023

Гость (11:19:26 10-07-2023) Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступн... МЫ неправильно воспитываетм?!? Может быть это ВЫ неправильно воспитываете? Я не знаю. А МЫ своих детей воспитываем достойными людьми. И МЫ возмущены, что нашим детям приходится сталкиваться в жизни с ровесниками-отморозками, которыми родители не занимались.

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Гость

13:53:14 10-07-2023

Гость (13:25:38 10-07-2023) МЫ неправильно воспитываетм?!? Может быть это ВЫ неправильно... Яжемать детектид

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