В Пермском крае подросток поджёг 15-летнюю девочку
Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую
09 июля 2023, 22:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Подросток поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую в Пермском крае, чтобы убить. Об этом сообщает пресс-служба управления СУ СК России по краю.
Инцидент произошел 8 июля. Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую.
Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами, она находится под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого уже задержали, он дал признательные показания.
04:11:42 10-07-2023
Хуже животных
07:04:22 10-07-2023
Зачем оставлять жизнь подобным животным? Это просто негуманно в отношении окружающих...
11:19:26 10-07-2023
Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступности, чувствуют и знают свою безнаказанность, знают, что им даже за убийство человека ничего не будет пока не исполниться 16. Да разве можно так растить детей? Ну уже надо либо возраст понижать, либо к уголовной привлекать их родителей, раз не смогли из говна конфетку вырастить. Как страшно у нас проседают законы(((( За спил березы дают 8 лет, а вот такое подрастающее поколение будет безнаказанно жить и процветать. Эх, где -то все-таки мы неправильно воспитываем своих детей, откуда в них столько жестокости то((((
13:46:34 10-07-2023
Гость (11:19:26 10-07-2023) Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступн... Попробуй соседского повоспитывай! Яжемамки набегут: "У ребенка должно быть детство, пошалит немного и израстет"!
14:16:24 10-07-2023
Гость (13:46:34 10-07-2023) Попробуй соседского повоспитывай! Яжемамки набегут: "У ребен... Да пофиг на них. У всех своя жизнь. И чужое детство не должно мешать жить остальным.
13:25:38 10-07-2023
Гость (11:19:26 10-07-2023) Все больше и больше читаешь новостей о подростковой преступн... МЫ неправильно воспитываетм?!? Может быть это ВЫ неправильно воспитываете? Я не знаю. А МЫ своих детей воспитываем достойными людьми. И МЫ возмущены, что нашим детям приходится сталкиваться в жизни с ровесниками-отморозками, которыми родители не занимались.
13:53:14 10-07-2023
Гость (13:25:38 10-07-2023) МЫ неправильно воспитываетм?!? Может быть это ВЫ неправильно... Яжемать детектид