В Пермском крае подросток поджёг 15-летнюю девочку

Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую

09 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подросток поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую в Пермском крае, чтобы убить. Об этом сообщает пресс-служба управления СУ СК России по краю.

Инцидент произошел 8 июля. Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую.

Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами, она находится под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого уже задержали, он дал признательные показания.