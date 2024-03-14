В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней
По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из мальчиков, когда нашла видео в телефоне сына
14 марта 2024, 19:28, ИА Амител
В Первоуральске Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Как сообщает E1.ru, накануне 23 февраля трое восьмиклассников занялись сексом с 11-летней девочкой и сняли это на видео – в полицию обратилась мама одного из школьников, когда обнаружила ролик в телефоне сына.
Источник издания подтвердил факт уголовного дела по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы – это максимальный срок наказания для преступников в возрасте от 14 до 16 лет.
По информации E1.ru от источника, девочка училась в одной школе, а парни – в другой. Она сама написала подросткам, пригласила к себе, где вместе они выпивали.
"Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием", – сказал собеседник, отметив, что двое "более умных" гостей ушли, а трое парней решили остаться. Мама обратившегося в полицию мальчика не ожидала такого развития событий. Она думала, что девочку накажут за совращение ее сына, а получилось все наоборот. При этом адвокаты считают, что избежать уголовного наказания у парней шанс есть – если удастся доказать, что изнасилования не было.
20:14:40 14-03-2024
Ппц, 11 лет... Я фигею
21:01:33 14-03-2024
Гость (20:14:40 14-03-2024) Ппц, 11 лет... Я фигею ... От чего? В 11 лет некоторые девочки уже достигают половой зрелости. Хочется и можется. О последствиях никто не рассказал. Ни дома, ни тем более в школе. Вот и результат. А главное, что по закону у нас в стране сексом можно заниматься с 16-ти лет, и то, с 16 до 18 — по обоюдному согласию. А после 18, видимо, уже спрашивать разрешения не обязательно 🤣
20:22:41 14-03-2024
Хорошая мама!Сынок спасибо наверное сказал!
20:25:09 14-03-2024
Отсутствие состава - несовершеннолетние совокупились добровольно.
20:28:10 14-03-2024
Всех в мясорубку или выбросить в тайге на Колыме, ибо из этих Даунов-младших могут вырасти только Дауны-старшие.
20:52:02 14-03-2024
Гость (20:28:10 14-03-2024) Всех в мясорубку или выбросить в тайге на Колыме, ибо из эти... И цыганей?
20:43:40 14-03-2024
А сынок-то мозгами явно в маму пошёл 🤣 Там наверное на всю компашку с родителями одна мозговая клетка.
20:50:18 14-03-2024
Гость (20:28:10 14-03-2024) Всех в мясорубку или выбросить в тайге на Колыме, ибо из эти... и девку тогда тоже
21:07:19 14-03-2024
p.s. Я ни в коем случае не оправдываю раннюю сексуальную жизнь. Но это и не противоестественно ни разу. Зато наглядно показывает, что организм уже готов, а мозг — нет. И то, мозг у всех по-разному развивается. Я из «элитной» школы. Одна моя одноклассница родила в 13, другая — в 14. Обе «нежелательные». Первой было пофиг. Вторая докатилась до экзаменов в 9 классе, и с комментарием «мне вообще-то ребёнка воспитывать» побежала на курсы секретарши, даже куда-то устроилась.
11:27:30 15-03-2024
ворчун (21:07:19 14-03-2024) p.s. Я ни в коем случае не оправдываю раннюю сексуальную жиз... Откуда в Барнауле "элитные" школы??
15:24:51 15-03-2024
Гость (11:27:30 15-03-2024) Откуда в Барнауле "элитные" школы??... я потому в кавычках и написал.
21:30:11 14-03-2024
Ей 11 лет. Она не понимала и не могла отдавать отчет что ее изнасиловали. То же самое когда происходит с инвалидами и психически больными людьми. Троим восьмиклассникам уже есть 14 лет. Так что здесь групповое изнасилование малолетней. 100% лишение свободы. Условно или реально уже будет определять суд. Будут учитываться их характеристики по месту учебы, жительства, обстоятельства как все происходило. Заседание будет закрыто ибо потерпевшая малолетняя и состав 131, 132 ст. УК РФ.
08:35:39 15-03-2024
Отсутствие состава? (21:30:11 14-03-2024) Ей 11 лет. Она не понимала и не могла отдавать отчет что ее ...
Не мели чушь! Все она понимала и всему отдавала отчет! В бошке у тебя кроме мякины еще что-то есть?
08:49:58 15-03-2024
Гость (08:35:39 15-03-2024)
Не мели чушь! Все она понимала и всему отдавала отчет! В бо... Когда же до вас наконец дойдет - спать с детьми нельзя. Неважно, что вы там считаете. По закону нельзя. И насиловать никого нельзя - ни женщин, ни детей, ни стариков, ни мужчин. Но каждый раз под подобными новостями парад комментаторов, желающих определить условия, при которых им все это делать будет можно. Например, если девушка в короткой юбке или не так посмотрела. Или ребенок "все понимает и осознает", как в данном случае. Ну и да, вишенкой на торте - у вас мужик до старости ничего не понимает и не соображает, его можно как бычка на веревочке водить, а девочки с двух лет уже способны все осознать и соблазнить.
09:06:33 15-03-2024
Гость (08:35:39 15-03-2024)
Не мели чушь! Все она понимала и всему отдавала отчет! В бо... Вот, один из трех восьмиклассников уже отписался.
09:13:56 15-03-2024
Гость (09:06:33 15-03-2024) Гость (08:35:39 15-03-2024)
Не мели чушь! Все она пон... Самое страшное, что это наверняка отписался взрослый дееспособный человек. Отнюдь не школьник. А в мозгах у него ровно то же самое - если мне ребенок предложил, то я уже ни в чем не виноват, мне можно. Потом будет орать на всех углах, как злобная семилетняя многоопытная тварь соблазнила сорокалетнего наивного мальчика.
11:39:09 15-03-2024
Гость (09:13:56 15-03-2024) Гость (09:06:33 15-03-2024) Гость (08:35:39 15-03-2024... Про сороколетних, конечно, речи нет. А откуда у 14-летнего пацана должно было появиться это знание, ему это в школе объясняли? Про насилие, например, с детства учат, что это плохо, про наркотики тоже, про воровство. А вот что можно сесть, просто согласившись - это для 14-летнего может быть неочевидно, и примеров он не видел.
11:50:48 15-03-2024
Гость (11:39:09 15-03-2024) Про сороколетних, конечно, речи нет. А откуда у 14-летнего п... 1. Незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает. Опять же, у двоих хватило ума свалить с этого аттракциона невиданной щедрости. Значит, у них в головах было заложено, что это что-то не то и ай-ай-ай? 2. У нас полового просвещения в школах же нет сейчас? Это ж ужас-ужас, как так можно? И заодно минимальных уроков юридической грамотности. Считается, что если подросткам не рассказывать про секс и его последствия, то они им заниматься и не будут. Что ж, продолжаем в том же духе, и таких историй будет еще больше. Тем более, что раньше телефонов с камерами и интернета не было, а сейчас есть. Ну и да, ежели у 14-летнего или сколько там ему парня мамаша, которая на голубом глазу хотела не ему объяснить, что так нельзя, а девочку наказать, то у меня для "пацана" плохие новости. Вообще-то ответом на ваш вопрос является "родители должны были объяснить", но не срослось, как видим. Опять же, он не в лесу живет, так-то в 14-15 лет подросток вполне осознает, что такое хорошо и что такое плохо.
12:27:57 15-03-2024
Гость (11:50:48 15-03-2024) 1. Незнание закона, как известно, от ответственности не осво... А чего минусим-то?) Не нравится закон? Так это не ко мне. "Деточки" получат по заслугам, их идейным соратникам будет пример и повод задуматься о том, что лучше искать себе пару по возрасту и не лезть к детям. В идеале - спрашивать паспорт, если уж приспичило.
21:41:04 14-03-2024
А если после износилования жениться, то суд оправдывает насильника. Можно им "помолвку" сыграть. Не благодарите.
12:01:21 15-03-2024
Гость (21:41:04 14-03-2024) А если после износилования жениться, то суд оправдывает нас... А потом развестись? Гость, ты по жизни жизни такой хитроопый?
06:43:55 15-03-2024
Ха-ха. Красивая ответка глупой мамашке сразу пришла. Не рой другому яму...
08:45:44 15-03-2024
Мать мальчика с мозгами точно не дружит, и сын в нее весь дебил!
08:58:57 15-03-2024
Раньше в 11 лет на биологии только тычинки с пестиками изучали. А сейчас уже тчинку в пестик пристраивают
09:41:05 15-03-2024
ЯЖмать отправила сына на перевоспитание.
13:51:20 15-03-2024
Это очень страшная тенденция. Кто то эту девочку совратил до этого случая...
15:05:41 15-03-2024
Что значит, если докажут, что изнасилования не было? И двоим убежавшим за недоносительство ничего не будет? Девица всем письма разослала? Кто группу гостей сколотил?