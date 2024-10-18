В Петербурге подросток устроил ДТП, скрываясь от полиции на машине отца

В салоне с 16-летним школьником были три его ровесницы

18 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Кадр из видео / Telegram-канал Ирины Волк

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток угнал иномарку отца и попытался скрыться от полиции. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Информация об угоне авто поступила в дежурную часть. Иномарку заметили на Цитадельском шоссе: полицейские потребовали от водителя остановиться, но молодой человек лишь увеличил скорость. В ходе преследования он совершил несколько ДТП.

"После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции", – написала Волк.

В салоне авто также находились три ровесницы подростка. Его доставили в полицию, туда же пригласили и его родителей.