НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге подросток устроил ДТП, скрываясь от полиции на машине отца

В салоне с 16-летним школьником были три его ровесницы

18 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Кадр из видео / Telegram-канал Ирины Волк
Кадр из видео / Telegram-канал Ирины Волк

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток угнал иномарку отца и попытался скрыться от полиции. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Информация об угоне авто поступила в дежурную часть. Иномарку заметили на Цитадельском шоссе: полицейские потребовали от водителя остановиться, но молодой человек лишь увеличил скорость. В ходе преследования он совершил несколько ДТП.

"После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции", – написала Волк.

В салоне авто также находились три ровесницы подростка. Его доставили в полицию, туда же пригласили и его родителей.

Происшествия дети

Комментарии 4

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Гость

12:07:57 18-10-2024

А родителей ссыкушек забыли пригласить ?

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Гость

12:25:13 18-10-2024

Гость (12:07:57 18-10-2024) А родителей ссыкушек забыли пригласить ?... При чем родители ссыкушек?

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Гость

13:20:59 18-10-2024

Покатались и вернулись бы.

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Гость

00:20:30 19-10-2024

Гость (13:20:59 18-10-2024) Покатались и вернулись бы.... продолжить катать пока не захотят вернуться

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