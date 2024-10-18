В Петербурге подросток устроил ДТП, скрываясь от полиции на машине отца
В салоне с 16-летним школьником были три его ровесницы
18 октября 2024, 12:00, ИА Амител
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток угнал иномарку отца и попытался скрыться от полиции. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Информация об угоне авто поступила в дежурную часть. Иномарку заметили на Цитадельском шоссе: полицейские потребовали от водителя остановиться, но молодой человек лишь увеличил скорость. В ходе преследования он совершил несколько ДТП.
"После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции", – написала Волк.
В салоне авто также находились три ровесницы подростка. Его доставили в полицию, туда же пригласили и его родителей.
12:07:57 18-10-2024
А родителей ссыкушек забыли пригласить ?
12:25:13 18-10-2024
Гость (12:07:57 18-10-2024) А родителей ссыкушек забыли пригласить ?... При чем родители ссыкушек?
13:20:59 18-10-2024
Покатались и вернулись бы.
00:20:30 19-10-2024
Гость (13:20:59 18-10-2024) Покатались и вернулись бы.... продолжить катать пока не захотят вернуться