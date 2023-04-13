В Петербурге подросток в школе расстрелял детей из пневматического пистолета

Сам он объяснил свой поступок тем, что хотел в шутку напугать детей

13 апреля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unplash.com

16-летний школьник из центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу и открыл стрельбу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и области, пострадали четверо детей.

Потерпевших отправили в больницу, госпитализация им не потребовалась — у них ссадины и синяки. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства, туда же приглашен и его отец.

По словам учителей, молодой человек стал стрелять на перемене после первого урока. Он несколько раз выстрелил в восьмиклассников в туалете.

"В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении еще двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников", — заявили в полиции.

В администрации района рассказали, что подростку удалось пронести оружие через рамку металлодетектора, поскольку оно и пули были пластиковыми. Сам ребенок из неблагополучной семьи и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сам он объяснил свой поступок тем, что хотел в шутку напугать детей.