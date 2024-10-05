НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами

В СК заявили, что в городе снова появились терроризирующие местное население банды

05 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru
Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения местного жителя мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, накануне в соцсетях опубликовали видео с нападением на молодого человека. Как указано в сообщении, в городе снова появились терроризирующие местное население банды, состоящие из молодых мигрантов.

В СК отметили, что дело расследуется по статье о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль и приказал доложить ему о ходе расследования.

Происшествия Мигранты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:32:19 05-10-2024

Чем заняты силовики.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:50 05-10-2024

Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... Площадь Восстания стерегут денно и нощно, вдруг кто украдет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:17 05-10-2024

Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... В тылу оттсиживаются

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:34 05-10-2024

Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... Делом заняты. Сажают тех , кто пробует защитить себя и свои семьи от заезжих ценных специалистов...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:13 05-10-2024

Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить персонажей которые способствуют миграции.
Пусть люди знают их в лицо

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:45 05-10-2024

Гость (08:40:13 05-10-2024) Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить пе... так их каждый день по телевизору показывают. включите и смотрите.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:47 05-10-2024

Гость (08:40:13 05-10-2024) Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить пе... Вы иноагент? Вы против президента?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RUSSKIY

09:31:19 05-10-2024

В марийке чурок полно работает, в пэке штук 15 из 20 работников всего работало, сейчас не знаю сколько. Т.е. частные конторы, которые получают сверхприбыль создают спрос, а силовики, миграционные службы, депутаты, принимающие законы, создают предложение. Рынок...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:37 05-10-2024

Вчера попался пост россиянина из глубинки, приехавшего в Москву на заработки. Родственники в Измайлово поселили у себя бесплатно, он пошел устраиваться дворником, согласен был на 40тр. Нигде не приняли, говорили, что мест нет! Или прямо заявляли, что берут только иностранцев. Мужик без вредных привычек, нашел работу курьера на бОльшие деньги, но его поразило, что в ЖКУ всё занято мигрантами.

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров