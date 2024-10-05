В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами

В СК заявили, что в городе снова появились терроризирующие местное население банды

05 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения местного жителя мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, накануне в соцсетях опубликовали видео с нападением на молодого человека. Как указано в сообщении, в городе снова появились терроризирующие местное население банды, состоящие из молодых мигрантов.

В СК отметили, что дело расследуется по статье о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль и приказал доложить ему о ходе расследования.