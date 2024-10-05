В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами
В СК заявили, что в городе снова появились терроризирующие местное население банды
05 октября 2024, 07:35, ИА Амител
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения местного жителя мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
По данным следствия, накануне в соцсетях опубликовали видео с нападением на молодого человека. Как указано в сообщении, в городе снова появились терроризирующие местное население банды, состоящие из молодых мигрантов.
В СК отметили, что дело расследуется по статье о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его на контроль и приказал доложить ему о ходе расследования.
08:32:19 05-10-2024
Чем заняты силовики.
09:18:50 05-10-2024
Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... Площадь Восстания стерегут денно и нощно, вдруг кто украдет.
09:19:17 05-10-2024
Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... В тылу оттсиживаются
11:49:34 05-10-2024
Гость (08:32:19 05-10-2024) Чем заняты силовики.... Делом заняты. Сажают тех , кто пробует защитить себя и свои семьи от заезжих ценных специалистов...
08:40:13 05-10-2024
Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить персонажей которые способствуют миграции.
Пусть люди знают их в лицо
11:47:45 05-10-2024
Гость (08:40:13 05-10-2024) Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить пе... так их каждый день по телевизору показывают. включите и смотрите.
13:03:47 05-10-2024
Гость (08:40:13 05-10-2024) Если все население РФ против мигрантов, то нужно озвучить пе... Вы иноагент? Вы против президента?
09:31:19 05-10-2024
В марийке чурок полно работает, в пэке штук 15 из 20 работников всего работало, сейчас не знаю сколько. Т.е. частные конторы, которые получают сверхприбыль создают спрос, а силовики, миграционные службы, депутаты, принимающие законы, создают предложение. Рынок...
13:59:37 05-10-2024
Вчера попался пост россиянина из глубинки, приехавшего в Москву на заработки. Родственники в Измайлово поселили у себя бесплатно, он пошел устраиваться дворником, согласен был на 40тр. Нигде не приняли, говорили, что мест нет! Или прямо заявляли, что берут только иностранцев. Мужик без вредных привычек, нашел работу курьера на бОльшие деньги, но его поразило, что в ЖКУ всё занято мигрантами.