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В Петербурге женщина отрубила ребенку палец дверью кабинки туалета

Врачи восстановили конечность, но приживется ли она, пока неясно

12 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Санкт-Петербурге женщина отрубила пятилетнему мальчику палец дверью кабинки туалета, родители написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал "Газеты.ру".

10 сентября ребенок с семьей находился в строительном гипермаркете и захотел в туалет. Родители привели его в уборную для инвалидов, так как другие были заняты. Мальчик поторопился зайти в одну из кабинок, но внутри оказалась женщина, которая со всей силы захлопнула дверь. 

"В результате ребенку оторвало часть пальца", – отмечает издание.

Мальчика доставили в Педиатрический медуниверситет, где хирурги восстановили конечность. Однако приживется ли она, станет ясно только в ближайшие дни.

Происшествия дети Санкт-Петербург

Комментарии 5

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Маленький мальчик

08:36:57 12-09-2023

Маленький мальчик засунул в дверь пальчик, тетя закрыла, а мама завыла.

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Гость

09:01:30 12-09-2023

Похоже и женщина в кабинке не инвалид была, иначе не дотянулась бы до двери. Кстати, почему не закрылась там?

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гостья

09:07:22 12-09-2023

а почему поперлись в женский туалет

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Гость

09:34:54 12-09-2023

гостья (09:07:22 12-09-2023) а почему поперлись в женский туалет ... Не в женский, а в туалет для инвалидов. Это скорей всего Леруа. Там вроде три туалета М, Ж и И. По французским стандартам должен быть отдельный туалет для инвалидов. Также по французским стандартам должно быть дофига автомобильных мест для инвалидов. Поэтому к Леруа не подъехать

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Гость

10:55:34 12-09-2023

Гость (09:34:54 12-09-2023) по французским стандартам должно быть дофига автомобильных мест для инвалидов. Поэтому к Леруа не подъехать вам и права не должны были выдавать, а вы переживаете

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