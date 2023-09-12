В Петербурге женщина отрубила ребенку палец дверью кабинки туалета
Врачи восстановили конечность, но приживется ли она, пока неясно
12 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
В Санкт-Петербурге женщина отрубила пятилетнему мальчику палец дверью кабинки туалета, родители написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал "Газеты.ру".
10 сентября ребенок с семьей находился в строительном гипермаркете и захотел в туалет. Родители привели его в уборную для инвалидов, так как другие были заняты. Мальчик поторопился зайти в одну из кабинок, но внутри оказалась женщина, которая со всей силы захлопнула дверь.
"В результате ребенку оторвало часть пальца", – отмечает издание.
Мальчика доставили в Педиатрический медуниверситет, где хирурги восстановили конечность. Однако приживется ли она, станет ясно только в ближайшие дни.
08:36:57 12-09-2023
Маленький мальчик засунул в дверь пальчик, тетя закрыла, а мама завыла.
09:01:30 12-09-2023
Похоже и женщина в кабинке не инвалид была, иначе не дотянулась бы до двери. Кстати, почему не закрылась там?
09:07:22 12-09-2023
а почему поперлись в женский туалет
09:34:54 12-09-2023
гостья (09:07:22 12-09-2023) а почему поперлись в женский туалет ... Не в женский, а в туалет для инвалидов. Это скорей всего Леруа. Там вроде три туалета М, Ж и И. По французским стандартам должен быть отдельный туалет для инвалидов. Также по французским стандартам должно быть дофига автомобильных мест для инвалидов. Поэтому к Леруа не подъехать
10:55:34 12-09-2023
Гость (09:34:54 12-09-2023) по французским стандартам должно быть дофига автомобильных мест для инвалидов. Поэтому к Леруа не подъехать вам и права не должны были выдавать, а вы переживаете