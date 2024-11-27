В почтовых отделениях появится марка, которую разработала жительница Барнаула
Также барнаульцев приглашают вживую увидеть марку и ее специальное гашение
27 ноября 2024, 17:30, ИА Амител
3 декабря в почтовых отделениях появятся две новогодние марки. Эскиз одной из них разработала жительница Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".
Зинаида Фарманова из Барнаула стала победительницей всероссийского конкурса рисунка новогодней почтовой марки.
"На почтовой марке, которую разработала Зинаида, изображена девочка с самоваром в руках и надписью "С Новым годом!". Сама марка круглая. Номинал марки – 22 рубля", – уточнили в пресс-службе "Почты России".
Барнаульцев приглашают посмотреть на марку и ее специальное гашение. Церемония пройдет в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова. Дата и время – 3 декабря, 10:00.
В компании напомнили, что Барнаул стал одним из 17 городов России, где торжественно презентуют новогодние марки.
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