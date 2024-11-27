В почтовых отделениях появится марка, которую разработала жительница Барнаула

Также барнаульцев приглашают вживую увидеть марку и ее специальное гашение

27 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Эскиз почтовой марки Зинаиды Фармановой / Фото предоставлено пресс-службой "Почты России"

3 декабря в почтовых отделениях появятся две новогодние марки. Эскиз одной из них разработала жительница Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Зинаида Фарманова из Барнаула стала победительницей всероссийского конкурса рисунка новогодней почтовой марки.

"На почтовой марке, которую разработала Зинаида, изображена девочка с самоваром в руках и надписью "С Новым годом!". Сама марка круглая. Номинал марки – 22 рубля", – уточнили в пресс-службе "Почты России".

Барнаульцев приглашают посмотреть на марку и ее специальное гашение. Церемония пройдет в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова. Дата и время – 3 декабря, 10:00.

В компании напомнили, что Барнаул стал одним из 17 городов России, где торжественно презентуют новогодние марки.