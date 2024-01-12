В поддержку самовыдвижения Путина на пост президента собрали 1,8 млн подписей
Все 89 регионов РФ передали первые партии документов
12 января 2024, 22:44, ИА Амител
Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина собрано по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кандидата.
"Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", – говорится в сообщении.
Сейчас сбором подписей по всей России продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия".
Напомним, что по закону самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом необходимо, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи можно предоставить до 31 января. ЦИК рассмотрит все документы в течение 10 дней
Выборы пройдут 17 марта. Голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.
12:35:45 13-01-2024
Ну и кто еще сомневается, профанация и позор
15:53:34 13-01-2024
как то слабовато,партия Единая Россия,по последним подсчетам,имеет в своем составе чуть больше 2 мнл человек,это что 10% отказываются выполнят приказы верхушки?
19:15:53 13-01-2024
у нас заштопанные носки, голосовать не пойдём!
19:29:19 13-01-2024
Восхищаться нечему. Оголтелый админресурс который заложен в законодательстве. Например, злоупотребляя своим положением только он один с утра до вечера на ТВ и других СМИ. Нет еще ни одного кандидата.