В Подмосковье мужчина пообещал помочь подруге с ремонтом, взял 1 млн рублей и исчез

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество" — "помощник" теперь находится под подпиской о невыезде

30 ноября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница подмосковного города Одинцово стала жертвой 31-летнего мошенника, который пообещал помочь ей с ремонтном, однако взял почти 1 млн рублей и исчез. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По словам 33-летней женщины, ее знакомый вызвался помочь ей с ремонтом. Они договорились, что мужчина закупит стройматериалы и отремонтирует квартиру. В результате она передала знакомому 962 тысячи рублей, после чего тот исчез.

Обманутая пошла в полицию и написала заявление. Злоумышленника задержали – теперь он находится под подпиской о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".