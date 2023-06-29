В Подмосковье мужчины устроили перестрелку с полицейскими

Один из правоохранителей скончался

29 июня 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В подмосковном Орехово-Зуево мужчины устроили перестрелку с полицейскими. Как сообщает РИА Новости, один из правоохранителей скончался.

На данный момент 26-летний подозреваемый задержан. Известно, что накануне в полицию поступило заявление от местного жителя, который утверждал, что у него вымогают 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта машины.

Когда полицейские задерживали четырех подозреваемых, те оказали "активное сопротивление" – один из них выстрелил из пистолета не менее пяти раз. В ответ оперативники применили табельное оружие. Один из них скончался в результате перестрелки. Второй находится в больнице.

Отмечается, что одного преступника также госпитализировали, еще трое подозреваемых находятся в полиции. Их возраст – от 23 до 33 лет.