В Подмосковье подростки за плату от украинцев поджигали релейные шкафы и поезда
Группировка несовершеннолетних орудовала больше года
24 ноября 2023, 17:45, ИА Амител
Трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове задержали в Подмосковье. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, они больше года "работали" на украинцев и получали от них средства.
Группа орудовала больше года на Савеловском и других направлениях. За поджоги с ребятами расплачивались в биткоинах. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками с Украины. После задержания подростки признались в своей причастности к поджогам.
За последнее время диверсии в Домодедове устраивали дважды. 21 октября подожгли головной вагон электрички – огонь перекинулся на кабину машиниста и тамбур. Через месяц они вернулись в депо, чтобы поджечь шкаф системы сигнализации и блокировки. Вычислить неизвестных удалось по камерам.
17:52:37 24-11-2023
Враги родины
18:11:59 24-11-2023
Молодогвардейцы ?
18:51:58 24-11-2023
Сволочи
18:54:30 24-11-2023
Бизнес и ни чего личного ...
19:18:20 24-11-2023
У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджигать.
07:31:42 25-11-2023
Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... ] Так и есть. Хохлы они тупые.
08:45:16 25-11-2023
Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... А как телефонные мошенники с Окраины разводят пенсионеров поджигать военкоматы - это тоже выдумка? Так ты их показания почитай, в прессе есть.
12:40:17 25-11-2023
Гость (08:45:16 25-11-2023) А как телефонные мошенники с Окраины разводят пенсионеров по... Они дали подписку о не разглашение о своих показаний. Если нет правдивой информации, то приходится додумываться между строк.
12:13:55 25-11-2023
Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... В Москве и Подмосковье электрички новые.
20:34:27 24-11-2023
Изменить УК и казнить прилюдно
21:14:41 24-11-2023
Гость (20:34:27 24-11-2023) Изменить УК и казнить прилюдно... Посмотри в окошко, где твой? Чем занимается? С кем курит? Если конечно способная к оплодотворению???
12:14:56 25-11-2023
Гость (21:14:41 24-11-2023) Посмотри в окошко, где твой? Чем занимается? С кем курит? Ес... За своим лучше следи.
20:56:22 24-11-2023
Малолетние мрази как они есть.
12:23:48 25-11-2023
Дети наше будущее. Какими их воспитали мы, такое оно и есть. Не удивляться.
17:20:07 25-11-2023
Гость (12:23:48 25-11-2023) Дети наше будущее. Какими их воспитали мы, такое оно и есть.... Нет, это НЕ НАШИ дети. Не надо всех утырков и недоносков в одну кучу валить с нормальными детьми! Своих - воспитывайте лучше! Если признаете, что они у вас выбились из рук. Ишь ты, любят обощать!
18:23:37 25-11-2023
Если ваш ребенок золотой,а соседский десяток-биологический мусор, победит сила.
19:11:19 25-11-2023
Гость (18:23:37 25-11-2023) Если ваш ребенок золотой,а соседский десяток-биологический м... Разум победит. И достаток. А бестолочи даже зарабатывать не умеют.