НОВОСТИПроисшествия

В Подмосковье подростки за плату от украинцев поджигали релейные шкафы и поезда

Группировка несовершеннолетних орудовала больше года

24 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: 360tv.ru
Фото: 360tv.ru

Трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове задержали в Подмосковье. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, они больше года "работали" на украинцев и получали от них средства.

Группа орудовала больше года на Савеловском и других направлениях. За поджоги с ребятами расплачивались в биткоинах. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками с Украины. После задержания подростки признались в своей причастности к поджогам.

За последнее время диверсии в Домодедове устраивали дважды. 21 октября подожгли головной вагон электрички – огонь перекинулся на кабину машиниста и тамбур. Через месяц они вернулись в депо, чтобы поджечь шкаф системы сигнализации и блокировки. Вычислить неизвестных удалось по камерам.

Москва Происшествия

Комментарии 17

Avatar Picture
...

17:52:37 24-11-2023

Враги родины

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:59 24-11-2023

Молодогвардейцы ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:58 24-11-2023

Сволочи

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:30 24-11-2023

Бизнес и ни чего личного ...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:20 24-11-2023

У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджигать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:42 25-11-2023

Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... ] Так и есть. Хохлы они тупые.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:16 25-11-2023

Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... А как телефонные мошенники с Окраины разводят пенсионеров поджигать военкоматы - это тоже выдумка? Так ты их показания почитай, в прессе есть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:17 25-11-2023

Гость (08:45:16 25-11-2023) А как телефонные мошенники с Окраины разводят пенсионеров по... Они дали подписку о не разглашение о своих показаний. Если нет правдивой информации, то приходится додумываться между строк.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:55 25-11-2023

Гость (19:18:20 24-11-2023) У Украины сейчас нет иных забот, как старые электрички поджи... В Москве и Подмосковье электрички новые.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:27 24-11-2023

Изменить УК и казнить прилюдно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:41 24-11-2023

Гость (20:34:27 24-11-2023) Изменить УК и казнить прилюдно... Посмотри в окошко, где твой? Чем занимается? С кем курит? Если конечно способная к оплодотворению???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:56 25-11-2023

Гость (21:14:41 24-11-2023) Посмотри в окошко, где твой? Чем занимается? С кем курит? Ес... За своим лучше следи.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грот

20:56:22 24-11-2023

Малолетние мрази как они есть.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:48 25-11-2023

Дети наше будущее. Какими их воспитали мы, такое оно и есть. Не удивляться.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:07 25-11-2023

Гость (12:23:48 25-11-2023) Дети наше будущее. Какими их воспитали мы, такое оно и есть.... Нет, это НЕ НАШИ дети. Не надо всех утырков и недоносков в одну кучу валить с нормальными детьми! Своих - воспитывайте лучше! Если признаете, что они у вас выбились из рук. Ишь ты, любят обощать!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:37 25-11-2023

Если ваш ребенок золотой,а соседский десяток-биологический мусор, победит сила.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:19 25-11-2023

Гость (18:23:37 25-11-2023) Если ваш ребенок золотой,а соседский десяток-биологический м... Разум победит. И достаток. А бестолочи даже зарабатывать не умеют.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров