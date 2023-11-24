В Подмосковье подростки за плату от украинцев поджигали релейные шкафы и поезда

Группировка несовершеннолетних орудовала больше года

24 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: 360tv.ru

Трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове задержали в Подмосковье. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, они больше года "работали" на украинцев и получали от них средства.

Группа орудовала больше года на Савеловском и других направлениях. За поджоги с ребятами расплачивались в биткоинах. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками с Украины. После задержания подростки признались в своей причастности к поджогам.

За последнее время диверсии в Домодедове устраивали дважды. 21 октября подожгли головной вагон электрички – огонь перекинулся на кабину машиниста и тамбур. Через месяц они вернулись в депо, чтобы поджечь шкаф системы сигнализации и блокировки. Вычислить неизвестных удалось по камерам.