В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера и утонул
При совершении маневра капитан не справился с управлением
28 июня 2025, 00:05, ИА Амител
В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера при совершении маневра на канале имени Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в квартале Терехово городского округа Химки.
"Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", - пояснил собеседник агентства.
Как пишет 112, катером управлял отец ребенка. По данным Telegram-канала, он пытался уйти от столкновения с теплоходом и совершил резкий маневр. Малыш же был без спасательного жилета.
Mash сообщает, что на помощь ребенку в воду бросилась девушка, но его унесло течением.
"В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — приводит сообщение МЧС РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело контролирует Московская транспортная прокуратура.
00:22:32 28-06-2025
Бедный ребенок.
05:51:22 28-06-2025
На в своём регионе разобраться. Как то сводки смотрел по Ленинградской области, там каждый ДЕНЬ по 10 чел гибнет, в том числе и в ДТП.
13:32:51 28-06-2025
такому папе не надо размножаться