В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера и утонул

При совершении маневра капитан не справился с управлением

28 июня 2025, 00:05, ИА Амител

Фото: МЧС России

В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера при совершении маневра на канале имени Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в квартале Терехово городского округа Химки.

"Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", - пояснил собеседник агентства.

Как пишет 112, катером управлял отец ребенка. По данным Telegram-канала, он пытался уйти от столкновения с теплоходом и совершил резкий маневр. Малыш же был без спасательного жилета.

Mash сообщает, что на помощь ребенку в воду бросилась девушка, но его унесло течением.

"В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — приводит сообщение МЧС РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело контролирует Московская транспортная прокуратура.