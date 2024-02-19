В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто

Людей скоро будут возвращать домой

19 февраля 2024, 18:50, ИА Амител

Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com

Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, угроза снята. Кто заминировал машину – не уточняется. Людей скоро будут возвращать домой.

Напомним, что ранее в городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, были эвакуированы жители нескольких домов. Сейчас на месте продолжают работать специалисты.

Эвакуация затронула дома № 4, 6, 13 по улице Мирной и дом № 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в СОШ № 3 и № 5.