В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС, несколько домов эвакуировали
Сейчас проводятся проверочные мероприятия
19 февраля 2024, 17:06, ИА Амител
Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобне Московской области. Как сообщает городская администрация, жителей нескольких домов эвакуировали.
"По информации МВД, в городском округе Лобня введен режим "Загорск". Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях", – заявила администрация в Telegram-канале. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Эвакуация затронула дома № 4, 6, 13 по улице Мирной и дом № 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в СОШ № 3 и № 5.
Причины не уточняются, однако граждан призывают не поддаваться панике и строго выполнять правила, которые установили органы власти.
Комментарии 0