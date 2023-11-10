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В школе, где педагог подралась с родителем, замдиректора напал на другую учительницу

По всей видимости, все драки пытались замять, но теперь "бойцовский клуб" проверяет прокуратура

10 ноября 2023, 14:35, ИА Амител

Кадр из видео / Baza
Кадр из видео / Baza

В Московской области прокуратура начала проверку из-за драки между учительницей математики и матерью одной из учениц в школе, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам школьников, за день до драки между педагогом и ученицей произошел конфликт, а на следующий день мать девочки пришла в школу и устроила скандал. В итоге завязалась драка, к которой подключилась старшая сестра ученицы. В ходе конфликта педагога оскорбляли еще и за то, что она родом с Украины. Видео появилось в Сети.

"Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в Сети какие-либо фото и видео, связанные с ней", – отмечает Baza.

Как выяснилось, произошедшая драка – не первый скандал в этом образовательном учреждении. Недавно родители учеников требовали отстранить замдиректора из-за нападения на учительницу литературы.

"По их словам, замдиректора зашел в кабинет во время урока и попросил учительницу выйти из класса. Они разговаривали в коридоре, замдиректора постоянно повышал голос и говорил все более агрессивно. В конце диалога он схватил женщину за шею, швырнул ее в класс, закрыл дверь и не давал ей выйти", – отмечает Baza.

Родители также рассказали, что они уже не раз жаловались на замдиректора, но он продолжал работать. Теперь они вновь просят отстранить его и заодно проверить школу на соблюдение мер безопасности и норм этики.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
скандалы школы

Комментарии 8

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Гость

14:46:36 10-11-2023

"педагога оскорбляли еще и за то, что она родом из Украины" - но это вообще дебилизм. Человек из Украины бежал, а его и здесь идиоты нашли.

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Гость

14:54:56 10-11-2023

Гость (14:46:36 10-11-2023) "педагога оскорбляли еще и за то, что она родом из Украины" ... А это не дебилизм. А не разжигание ли это межнациональной розни?

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Гость

15:02:19 10-11-2023

ну и где видео?

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Иван Андреич

15:36:42 10-11-2023

В этом заведении необходимо денацифицировать педсостав

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Гость

16:06:33 10-11-2023

Что просмотр официальной пропаганды с людьми делает!

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Гость

20:54:48 10-11-2023

Гость (16:06:33 10-11-2023) Что просмотр официальной пропаганды с людьми делает!... А что там в официальной пропаганде ?

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Гость

17:01:16 10-11-2023

Школа высокой культуры.

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Владимир В.

15:28:46 11-11-2023

Наверно, у учителей нервы уже на пределе.

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