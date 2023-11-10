В школе, где педагог подралась с родителем, замдиректора напал на другую учительницу

По всей видимости, все драки пытались замять, но теперь "бойцовский клуб" проверяет прокуратура

10 ноября 2023, 14:35, ИА Амител

Кадр из видео / Baza

В Московской области прокуратура начала проверку из-за драки между учительницей математики и матерью одной из учениц в школе, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам школьников, за день до драки между педагогом и ученицей произошел конфликт, а на следующий день мать девочки пришла в школу и устроила скандал. В итоге завязалась драка, к которой подключилась старшая сестра ученицы. В ходе конфликта педагога оскорбляли еще и за то, что она родом с Украины. Видео появилось в Сети.

"Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в Сети какие-либо фото и видео, связанные с ней", – отмечает Baza.

Как выяснилось, произошедшая драка – не первый скандал в этом образовательном учреждении. Недавно родители учеников требовали отстранить замдиректора из-за нападения на учительницу литературы.

"По их словам, замдиректора зашел в кабинет во время урока и попросил учительницу выйти из класса. Они разговаривали в коридоре, замдиректора постоянно повышал голос и говорил все более агрессивно. В конце диалога он схватил женщину за шею, швырнул ее в класс, закрыл дверь и не давал ей выйти", – отмечает Baza.

Родители также рассказали, что они уже не раз жаловались на замдиректора, но он продолжал работать. Теперь они вновь просят отстранить его и заодно проверить школу на соблюдение мер безопасности и норм этики.