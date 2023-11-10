В школе, где педагог подралась с родителем, замдиректора напал на другую учительницу
По всей видимости, все драки пытались замять, но теперь "бойцовский клуб" проверяет прокуратура
10 ноября 2023, 14:35, ИА Амител
В Московской области прокуратура начала проверку из-за драки между учительницей математики и матерью одной из учениц в школе, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам школьников, за день до драки между педагогом и ученицей произошел конфликт, а на следующий день мать девочки пришла в школу и устроила скандал. В итоге завязалась драка, к которой подключилась старшая сестра ученицы. В ходе конфликта педагога оскорбляли еще и за то, что она родом с Украины. Видео появилось в Сети.
"Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в Сети какие-либо фото и видео, связанные с ней", – отмечает Baza.
Как выяснилось, произошедшая драка – не первый скандал в этом образовательном учреждении. Недавно родители учеников требовали отстранить замдиректора из-за нападения на учительницу литературы.
"По их словам, замдиректора зашел в кабинет во время урока и попросил учительницу выйти из класса. Они разговаривали в коридоре, замдиректора постоянно повышал голос и говорил все более агрессивно. В конце диалога он схватил женщину за шею, швырнул ее в класс, закрыл дверь и не давал ей выйти", – отмечает Baza.
Родители также рассказали, что они уже не раз жаловались на замдиректора, но он продолжал работать. Теперь они вновь просят отстранить его и заодно проверить школу на соблюдение мер безопасности и норм этики.
14:46:36 10-11-2023
"педагога оскорбляли еще и за то, что она родом из Украины" - но это вообще дебилизм. Человек из Украины бежал, а его и здесь идиоты нашли.
14:54:56 10-11-2023
Гость (14:46:36 10-11-2023) "педагога оскорбляли еще и за то, что она родом из Украины" ... А это не дебилизм. А не разжигание ли это межнациональной розни?
15:02:19 10-11-2023
ну и где видео?
15:36:42 10-11-2023
В этом заведении необходимо денацифицировать педсостав
16:06:33 10-11-2023
Что просмотр официальной пропаганды с людьми делает!
20:54:48 10-11-2023
Гость (16:06:33 10-11-2023) Что просмотр официальной пропаганды с людьми делает!... А что там в официальной пропаганде ?
17:01:16 10-11-2023
Школа высокой культуры.
15:28:46 11-11-2023
Наверно, у учителей нервы уже на пределе.