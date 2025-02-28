В полиции рассказали подробности второго ДТП на Старом мосту в Барнауле
Движение транспортных средств частично ограничено
28 февраля 2025, 23:15, ИА Амител
Пресс-служба ГУ МВД / Фото: unsplash.com
Два автомобиля столкнулись на Старом мосту в Барнауле. Подробности происшествия раскрыли в городской полиции.
По данным правоохранителей, по адресу Берег Оби, 14, произошло ДТП с участием автомобиля "Волга Сайбер", под управлением мужчины 1966 года рождения и автомобиля "Ниссан Тиана", за рулем которого находилась женщина 1983 года рождения. В результате ДТП пострадавших нет.
Движение транспортных средств частично ограничено, на месте работает экипаж ДПС, сотрудники полиции осуществляют регулировочно-распорядительные действия.
00:12:25 01-03-2025
Судя по фото дорожники вообще не работают, всё полотно занесено снегом🙄
06:53:37 01-03-2025
Такая Волга очень приметная. Редкий экземпляр. Один в городе. Вообще в мире один. Точнее было два: у Майкла Джексона и этот. Первый в музее сейчас. А вот второй исполняет от Барнаула до Алтайки. Несколько раз видел его опасную манеру езды, с обгонами и перестроениями, как будто-то это не Волга, а Крайслер.
21:28:01 01-03-2025
не чищено и+ каждый 2й пьяные , не удивительно же такой исход