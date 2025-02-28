В полиции рассказали подробности второго ДТП на Старом мосту в Барнауле

Движение транспортных средств частично ограничено

28 февраля 2025, 23:15, ИА Амител

Пресс-служба ГУ МВД / Фото: unsplash.com

Два автомобиля столкнулись на Старом мосту в Барнауле. Подробности происшествия раскрыли в городской полиции.

По данным правоохранителей, по адресу Берег Оби, 14, произошло ДТП с участием автомобиля "Волга Сайбер", под управлением мужчины 1966 года рождения и автомобиля "Ниссан Тиана", за рулем которого находилась женщина 1983 года рождения. В результате ДТП пострадавших нет.

Движение транспортных средств частично ограничено, на месте работает экипаж ДПС, сотрудники полиции осуществляют регулировочно-распорядительные действия.