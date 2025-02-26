В поликлинике АГМУ участники СВО и их семьи могут бесплатно получить медицинскую помощь

Акция "Профессорский прием" продлится до 26 февраля 2025 года включительно

26 февраля 2025, 14:20, ИА Амител erid: 2W5zFJnCGWk

Прием пациента в рамках акции / Фото: АГМУ

В преддверии Дня защитника Отечества в Консультативно-диагностическом центре АГМУ стартовала акция "Профессорский прием", в рамках которой участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей могут бесплатно получить медицинские услуги.

Что за акция?

"Акция "Профессорский прием" приурочена не только к 23 Февраля, но и к объявленному президентом Российской Федерации Году защитника Отечества. Это дань всего нашего коллектива воинам, которые надежно защищают Родину от любых внешних угроз, проявляя мужество и героизм", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.И уточнила, что прием пациентов ведут профессора клиники, доктора медицинских наук, имеющие большой теоретический и практический багаж знаний.

Первый прием прошел 20 февраля, и его посетило свыше 100 человек. Среди них – житель Алтайского края, герой СВО с позывным "Варяг", который добровольно отправился на фронт и получил ранение.

"Об акции я узнал из соцсетей и, зная высокий уровень профессоров АГМУ, специально приехал из района в Барнаул", – поделился "Варяг". По мнению бойца, медики АГМУ делают большое и правильное дело, ведь победа куется не только на линии соприкосновении огня, но и в тылу. И забота о военнослужащих и их семьях мотивирует на новые подвиги.

Как попасть на прием бесплатно?

Прием ведут с 15:00 до 17:00 в КДЦ АГМУ по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 40. Предварительная запись обязательна. Оставить заявку можно по телефону 8 (3852) 757-888.

Акция продлится до 26 февраля 2025 года включительно.

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России

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