В Польше растет число заболевших "болезнью легионеров"
Скончалось от инфекции уже 18 человек
02 сентября 2023, 13:30, ИА Амител
В Польше число заразивших легионеллезом выросло до 158, рассказал Яромир Слончка, начальник районной санитарно-эпидемиологической станции города Жешув, где несколько недель назад случилась вспышка "болезни легионеров", а позже распространилась и на другие регионы страны. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил журналистам Слончка, больше всего больных насчитали в Жешуве (106) и в Жешувском районе (36). Скончались от инфекции 18 человек: по девять женщин и мужчин 55-98 лет.
По информации санинспекции, источник заражения находился в водопроводе.
Легионеллез – острое инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами из рода Legionella. Симптомы включают лихорадку, интоксикацию, поражение легких, нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерия Legionella pneumophila была выявлена в 1977 году в Филадельфии. Основной способ передачи инфекции – вдыхание зараженных аэрозолей из воды, содержащей бактерию.
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