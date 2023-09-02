В Польше растет число заболевших "болезнью легионеров"

Скончалось от инфекции уже 18 человек

02 сентября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Польше число заразивших легионеллезом выросло до 158, рассказал Яромир Слончка, начальник районной санитарно-эпидемиологической станции города Жешув, где несколько недель назад случилась вспышка "болезни легионеров", а позже распространилась и на другие регионы страны. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил журналистам Слончка, больше всего больных насчитали в Жешуве (106) и в Жешувском районе (36). Скончались от инфекции 18 человек: по девять женщин и мужчин 55-98 лет.

По информации санинспекции, источник заражения находился в водопроводе.

Легионеллез – острое инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами из рода Legionella. Симптомы включают лихорадку, интоксикацию, поражение легких, нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерия Legionella pneumophila была выявлена в 1977 году в Филадельфии. Основной способ передачи инфекции – вдыхание зараженных аэрозолей из воды, содержащей бактерию.