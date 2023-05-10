В Польше решили переименовать Калининград в Крулевец

Власти Калининградской области назвали это решение инсинуацией

10 мая 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши решила "переименовать" Калининград в Крулевец. Как сообщает ТАСС, теперь слово "Калининград" не рекомендуется использовать в польском языке.

Кроме того, Калининградскую область также рекомендовали называть Крулевецкой. В Польше название Крулевец считают традиционным, а Калининград якобы является "искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом".

Отметим, что власти Калининградской области уже прокомментировали решение польских властей. Там назвали "переименование" инсинуацией. В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что с таким же успехом Гданьск можно назвать Данцигом, а Польшу – Царством Польским.