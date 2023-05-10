В Польше решили переименовать Калининград в Крулевец
Власти Калининградской области назвали это решение инсинуацией
10 мая 2023, 18:54, ИА Амител
Комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши решила "переименовать" Калининград в Крулевец. Как сообщает ТАСС, теперь слово "Калининград" не рекомендуется использовать в польском языке.
Кроме того, Калининградскую область также рекомендовали называть Крулевецкой. В Польше название Крулевец считают традиционным, а Калининград якобы является "искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом".
Отметим, что власти Калининградской области уже прокомментировали решение польских властей. Там назвали "переименование" инсинуацией. В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что с таким же успехом Гданьск можно назвать Данцигом, а Польшу – Царством Польским.
07:28:17 11-05-2023
А пшекам дурно не станет?!