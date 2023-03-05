В Польше сгорели автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина

05 марта 2023, 19:27, ИА Амител

В Польше полностью сгорел один автомобиль скорой помощи и ещё два получили серьёзные повреждения от огня. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на телеканал TVN24. Машины должны были выехать из Радлово на Украину для работы в одной из харьковских больниц.

Отмечается, что сгоревшая машина скорой помощи не подлежит восстановлению. Вторая может быть отремонтирована, о третьей информации нет.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Мотивы поджога устанавливаются.