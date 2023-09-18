В Польше удивились тому, что российские магазины полны продуктов вопреки санкциям
Журналисты признали, что власти РФ успешно справляются со всеми препятствиями
18 сентября 2023, 10:30, ИА Амител
Несмотря на санкции, полки в российских магазинах заполнены продуктами по доступным ценам, заявили обозреватели польского издания О2.
Авторы статьи изучили TikTok россиянки по имени Светлана, которая делится историями об изменениях цен и ассортимента в магазинах в условиях санкций, и пришли к выводу, что введенные ограничения повлияли на жизнь россиян не так сильно, как ожидалось.
Журналисты признали, что российские власти успешно справляются со всеми препятствиями. Больше того, несмотря на уход многих зарубежных брендов, в РФ есть свой аналог McDonalds, русская "кока-кола", икра, паста Nutella и другие товары.
10:54:02 18-09-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
14:31:50 18-09-2023
Дмитрий (10:54:02 18-09-2023) Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить... Митя, ты просто надоел, ты эту фразу уже раз сто здесь оставил. Ты в другие буквы не умеешь?
11:18:56 18-09-2023
А вот их качество удивлениее не вызывает.
12:17:43 18-09-2023
Гость (11:18:56 18-09-2023) А вот их качество удивлениее не вызывает.... За качеством - в дорогие магазины (не буду их называть, сами знаете поди..)
12:33:11 18-09-2023
Гость (11:18:56 18-09-2023) А вот их качество удивлениее не вызывает.... Да, есть даже тушенка по 50 рублей! Как тебе такое, Илон Маск?
17:38:28 18-09-2023
Гость (11:18:56 18-09-2023) А вот их качество удивлениее не вызывает.... Качество не изменилось. Ушли один химикалии (кока-кола, паста Nutella, Nestle, Milky Way и т.п.). Но свои тоже научились химикалии производить.
11:47:34 18-09-2023
Они сами себе рассказывают про Россию
17:36:32 18-09-2023
Да вообще пол-Польши собралось в Россию переехать. Здесь же рай земной, я по телевизору смотрел.
09:35:57 19-09-2023
Гость (17:36:32 18-09-2023) Да вообще пол-Польши собралось в Россию переехать. Здесь же ... Здесь же рай земной, я по телевизору смотрел --- надо не телевизор смотреть, а польские сайты читать, там вся правда, Голодают тут все