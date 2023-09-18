В Польше удивились тому, что российские магазины полны продуктов вопреки санкциям

Журналисты признали, что власти РФ успешно справляются со всеми препятствиями

18 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несмотря на санкции, полки в российских магазинах заполнены продуктами по доступным ценам, заявили обозреватели польского издания О2.

Авторы статьи изучили TikTok россиянки по имени Светлана, которая делится историями об изменениях цен и ассортимента в магазинах в условиях санкций, и пришли к выводу, что введенные ограничения повлияли на жизнь россиян не так сильно, как ожидалось.

Журналисты признали, что российские власти успешно справляются со всеми препятствиями. Больше того, несмотря на уход многих зарубежных брендов, в РФ есть свой аналог McDonalds, русская "кока-кола", икра, паста Nutella и другие товары.